Lali González deslumbró al jurado con su reggaetón hot: la inesperada reacción de Pampita

Este miércoles, la actriz paraguaya Lali González fue una de las últimas concursantes del Bailando 2023 en presentarse en la pista para el ritmo reggaetón hot en donde debían sumar a dos bailarines para la performance. Para eso junto su bailarín Maxi Diorio sumaron a Evelyn Botto y a Luciana Álvarez para esta coreografía que fue una de las más ardientes del certamen acorde a lo que le pidió el jurado a todas las parejas.

González es una de las concursantes que menos puntos ha conseguido con sus propuestas, quedó sentenciada varias veces y fue al teléfono aunque el público la salvó. Incluso viene de obtener un -3 en la última gala, aunque esta vez brilló y conquistó al jurado llevándose 20 puntos.

El tema elegido fue “Baila morena”, un clásico reggaetón old school del grupo Héctor & Tito. En ese sentido, la coreografía que prepararon se basó en movimientos eróticos fomentando la sensualidad entre los cuatro. Hubo beso, baile y actuación. La apuesta fue acertada ya que el jurado integrado por Pampita, Ángel de Brito, Marcelo Polino y Moria Casán dieron el visto bueno con sus votos.

“Me encanta ver a Evelyn acá, me parece que tenés una sensualidad natural, nada de pose. Lali, pensé que no te iba a ir tan bien. Pero, entre tanta distracción, me parece que zafaste”, afirmó Ángel de Brito quien le dio un seis a la performance. Por su parte, Pampita confesó que la propuesta de la paraguaya la “encendió”.

“Yo no sé qué hicieron, pero a mí me calentó. No me pasaba nada con ninguna coreo y al final tuve que mirar al costado. Así que mi nota es buenísima”, sostuvo Carolina Ardohain que tenía el voto secreto y bromeó con llamar a su marido.

Luego llegó el turno de Moría Casán quien argumentó: “Le pones onda, me gustó mucho lo que vi. Tuvieron sex appeal”, sostuvo la One y la puntuó con un nueve. Por último, Marcelo Polino dio su visión: “Me encantó todo el grupo. Lali no sé como llegaste hasta acá, bailas horrible”, y le puso un cinco.