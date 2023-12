La Cámara de Representantes de EE.UU. votó el inicio de una investigación de juicio político contra Joe Biden

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles la apertura formal de una investigación sobre una eventual destitución del presidente Joe Biden por los turbios negocios de su hijo en el extranjero.

Este procedimiento no tiene prácticamente posibilidades de éxito, pero es un estorbo para la Casa Blanca antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, en las que Biden busca ser reelegido. La votación recibió 221 votos a favor -todos los representantes republicanos- frente a 212 en contra

Los conservadores, que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes desde enero, acusan al líder demócrata de haber utilizado su influencia cuando era vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) para permitir a su hijo Hunter realizar negocios en China y Ucrania.

“Joe Biden mintió repetidamente al pueblo estadounidense”, acusó el jefe del comité de investigación de la Cámara de Representantes, James Comer. Pero la respuesta del presidente fue inmediata.

“En vez de hacer su trabajo (…) deciden perder el tiempo con esta artimaña política infundada que incluso los republicanos en el Congreso reconocen que no está respaldada por hechos”, reaccionó Biden en un comunicado minutos después de la votación.

Horas antes, su hijo Hunter dio una inusual rueda de prensa en la que negó las acusaciones contra su padre. “Permítanme decirlo lo más claramente posible: mi padre no participó financieramente en mis negocios”, aseguró frente al Congreso de Estados Unidos.

Hunter reconoció “haber cometido errores” en su vida, pero acusó a “los trumpistas”, es decir a los partidarios del expresidente republicano Donald Trump, de intentar “deshumanizarlo” para “perjudicar” a su padre.

Trump ha estado presionando a los republicanos a que sometan a Biden al proceso, como parte de sus reclamos de venganza y retribución contra enemigos políticos.

En un comunicado reciente, la Casa Blanca calificó el proceso entero de “una aventura política sin fundamento” que está siendo impulsada por el liderazgo republicano “a pesar del hecho que miembros de su propio partido han admitido que no hay evidencia que apoye un juicio político contra el presidente Biden”.