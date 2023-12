Arce advierte que «hay que parar las orejas» sobre las medidas del gobierno de Milei

El presidente de Bolivia, Luis Arce, exhortó este jueves a “parar las orejas” ante las medidas adoptadas por el Gobierno argentino que, advirtió, pueden perjudicar a cualquiera de sus vecinos, aunque destacó que su país «está entre las tres mejores economías de la región».

«No es lo que uno hubiera esperado que se haga, el discurso de la campaña era uno y ahora se están tomando otras medidas adicionales a las que ya se había mencionado, que no solamente pueden afectar a nuestro país, puede afectar a todos los vecinos de la Argentina», señaló Arce.

«Somos países vecinos y hay que estar atentos de lo que pueda estar ocurriendo para tomar cualquier medida que sea necesaria para defendernos, para defender nuestra economía»En declaraciones a la prensa que hizo en la Casa Grande, sede del Ejecutivo boliviano, el presidente dijo que las primeras decisiones del Gobierno de Javier Milei “pueden estar afectando a Chile, Paraguay, al propio Uruguay y, por supuesto, no vamos a estar exentos”.

«Las medidas de la República Argentina… Yo les digo: hay que parar las orejas. Somos países vecinos y hay que estar atentos de lo que pueda estar ocurriendo para tomar cualquier medida que sea necesaria para defendernos, para defender nuestra economía”, señaló.

Bolivia y Argentina comparten una extensa frontera, un comercio bilateral importante con el gas como principal producto de intercambio y en Buenos Aires viven al menos dos millones de inmigrantes bolivianos.

Bolivia y Argentina comparten un comercio bilateral importante con el gas como principal producto de intercambio

Arce usó el contacto con los medios para lamentar que haya “una tendencia de querer mostrar que Bolivia estaría ingresando a una especie de crisis económica, generada desde la opinión pública, pero no generada desde la realidad económica que vive el país, con niveles de estabilidad, baja inflación y de desempleo”.

Resaltó que en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), Bolivia es el tercer país de la región con el 2,2% y la perspectiva hasta fin de año es subir ese indicador.

“Cuando un país está en crisis se tiene altos niveles de inflación y desempleo. Bolivia está entre las tres mejores economías de la región; eso es gracias al esfuerzo que estamos haciendo como Gobierno nacional”, sostuvo, según la estatal agencia ABI y Sputnik.