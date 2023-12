Sofía Aldrey rompió el silencio a casi un año de su escandalosa separación de Fede Bal

Este lunes, Sofía Aldrey habló por primera vez a casi un año de su escandalosa separación de Fede Bal, a quien le encontró chats con muchas famosas, los cuales daban cuenta de las infidelidades. En su momento, Yanina Latorre expuso todo y Estefi Berardi quedó involucrada como uno de los affaires, por lo cual le inició juicio a ambas.

Sobre la resolución judicial, la expareja de Fede Bal se mostró conforme: «El juez dijo que no hay lugar al planteo que se estaba haciendo». Luego, la exnovia del protagonista de «Kinky Boots» indicó: «Yo no estoy acostumbrada a esa exposición, a que estén opinando de mi vida, salvo mis amigas o mi familia. Y encima se extendió por lo judicial, si no es algo que, me parece, hubiese terminado ahí, como tantos otros temas». Y agregó: «Yo puedo dormir tranquila porque nunca mentí».

Además, Sofía reveló sobre la panelista que habría estado con Fede Bal: «Yo nunca tuve un problema personal con ella y me parece que ella sí conmigo. Como dije en su momento, si tuviera que agarrármela con cada una de las minas de los chats, no me alcanzan las horas del día ni de la semana, del mes. Fue la gota que rebalsó el vaso, no tengo nada personal con ella, no la vi nunca».

«Creo que lo que él tiene no es un problema médico, de terapia, (que se trata con) medicación. Lo plantean como si fuera un problema del que se va a curar», dijo Aldrey. «En esto mediático, lo ven, lo toman a chiste y, a mí, que no estoy acostumbrada, me duele. Veo gente que se ríe, hace chistes, cuando fue mi vida y la verdad que yo la pasé muy mal», continuó.

Por último, sobre su vínculo con Bal, la maquilladora dijo: «Estuvimos mucho tiempo, pasamos cosas muy duras. Fueron tres años largos, la pandemia. Fue difícil un final tan feo, tan expuesto». Y admitió que lo toma «como un gran aprendizaje», aunque reconoció: «No sé si pude perdonar, es una pregunta muy profunda, pero sanar sí».

La ex de Fede Bal habló de Carmen Barbieri

Por otro lado, la exnovia del conductor de El Trece aclaró sobre Berardi: «Me encantaría en algún momento poder encontrármela o que hable conmigo, porque dijo en un momento que con algunas personas se podía hablar y con otras no, que por eso inició acciones legales. La verdad es que conmigo nunca se contactó». Y aclaró: «Por ahí, tiene mucha vergüenza de haber estado con Federico».

En cuanto a Carmen Barbieri, Sofía confesó: «Lamentablemente, nunca volvimos a hablar. No me escribió, al principio, lo esperé. La quiero un montón, yo re esperaba que me llamara y nunca me llamó». Mientras que resaltó que «ella estaba ese fin de semana» en el que habrían tenido un encuentro Berardi y su hijo. Y comentó sobre el juego mediático de los tres: «Se ríen un poco, pero para ellos es parte de su vida, porque siempre lo toman con humor negro, se ríen».