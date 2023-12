El topless de Romina Uhrig que dividió al jurado

Al presentarse en el estudio, Romina fue consultada respecto de su situación sentimental, momento en que aclaró que continuaba su relación con Walter Festa, pese a los rumores que indicaban que la habían visto besando a Nacho Castañares, uno de sus excompañeros en el programa de Telefe: “Ya estoy acostumbrada a eso, estuve con todo el mundo yo”, se refirió con ironía a los dichos en los pasillos. “Igual no lo dicen de mí sola, lo dicen de varios, pero yo me río”, afirmó.

En medio de este panorama, Romina, acompañada por su equipo de bailarines, interpretó la canción 420 de Emilia Mernes, ejecutando una danza cargada de sensualidad, que incluyó pasos audaces y movimientos seductores, a los que se sumó de sorpresa Sol 2. El punto culmine de su actuación fue un topless realizado dentro de una bañera, mientras sus compañeros le arrojaban pintura rosa y tocaban sus pechos, un acto que dejó atónitos a los presentes en el estudio y provocó reacciones mixtas del jurado.

Ángel de Brito, uno de los jueces, expresó su desaprobación hacia la presentación de Uhrig, otorgándole un cero como puntaje. Entre otras cosas, criticó el uso de las luces y el final de la actuación, comentando que no lo encontró atractivo y que la imagen de una diputada en esa situación no le parecía sensual, sino excesiva. “Me pareció todo obvio desde el minuto cero. Ya cuando la vi a Sol 2 con la bata era obvio que iba a entrar a bailar. Más allá de esos detalles, Sol 1 y Romi estuvieron paradas un montón de tiempo, los chicos se mataban bailando la coreo y las chicas se quedaban como fijas, medio que se movían”, expresó.

Además, se tomaría un minuto para referirse al paso final del baile: “Y después el enjuague del final, no sé, como demasiado me parece. No lo vi hot, no quiero calificarlo tampoco porque después se me ofenden. A la diputada refregándose las tetas ahí tampoco me parece que tenga que ver con lo sensual ni con lo sexy”. Fue en ese instante que la participante le remarcó que se trataba de una exdiputada. Sin embargo, el jurado continuó: “Me pareció sin sentido, ¿puedo opinar?”.