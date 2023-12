El polémico borrador del documento final divide el cierre de la Cumbre del Clima en Dubái

Ante la falta de acuerdos entre los países que hoy siguen negociando el futuro de la acción climática en el mundo, el presidente de la Cumbre del Clima (COP28) en Emiratos Árabes Unidos, Sultan Al Jaber, decidió proponer un documento para impulsar el término de las discusiones en el tiempo esperado durante la mañana de este lunes. Sin embargo, dicho borrador fue catalogado de “incoherente” e “insuficiente” para cumplir las metas climáticas planteadas en el Acuerdo de París por parte de grupos como el de la Unión Europea, Colombia, los países isleños y Estados Unidos. La discusión central de la conferencia de este año es una evaluación del desempeño que ha habido en la materia, y también si acordarán una eliminación progresiva -o no- de los combustibles fósiles.

A pesar de que el fondo de estos debates es salir victoriosos de la crisis global del cambio climático, también se entretejen los intereses que cada país tiene. Todos tienen un mismo objetivo: no superar los 2°C de aumento de temperatura global y tratar de quedarnos por debajo de los 1,5°C. Pero la forma para hacerlo es en donde el debate se hace complicado y por lo que ninguna Cumbre del Clima va a culminar a tiempo y con ambiciones a la altura de la crisis.

“Terminaremos el 12 de diciembre a las 11 de la mañana”. Esa fue la promesa que Al Jaber dio frente a los representantes de 196 países al inicio del mes, cuando recién comenzaba la conferencia. Incluso fue sorprendente en un primer momento que, durante su discurso inaugural de la COP, anunció el primer logro: la concreción de un fondo para pérdidas y daños provocados por la crisis climática. Al Jaber quiso demostrar su enorme capacidad.

Por supuesto que varios países vieron con irónica alegría aquellas intenciones, pero ignoraban que la determinación del también CEO petrolero lo llevaría a proponer un “borrador” completamente disonante con las metas que varios políticos y organizaciones buscan. Sí tiempo, pero no forma.

“La COP28 está al borde de un fracaso total. El mundo necesita desesperadamente eliminar los combustibles fósiles tan pronto como sea posible, pero este servil borrador parece haber sido dictado palabra por palabra por la OPEP. Es aún peor de lo que muchos temían”, escribió Al Gore en X antes Twitter, unos minutos después de que se hiciera público dicho documento.

Varias organizaciones como 350.org y Climate Action Network, y grupos de países como la Alianza de Países Insulares acusaron a Al Jaber de debilitar la acción climática. Algunos sospechan que Al Jaber, como CEO de la petrolera del Estado en EAU, pretende impulsar una agenda benévola contra ese sector. Otros se inclinan más hacia su obsesión por hacer de esta una COP histórica. Sin embargo, ese primer avance no se traspasó a las discusiones más controvertidas dentro de la conferencia, ni a los documentos más polémicos. Y es que entre las frases protocolares y las formalidades se esconde una indefinición absoluta en varios puntos cruciales para estas negociaciones.

La principal es que es poco claro si se pretende acabar con los combustibles fósiles o solo con algunos. También aparecen ambigüedades en cómo se va a sustituir esa producción de energía y cuál es la postura hacia los subsidios a la energía. En las primeras líneas del texto propone “reducir tanto el consumo como la producción de combustibles fósiles de manera justa, ordenada y equitativa, con el fin de alcanzar emisiones netas cero para, antes o alrededor del 2050, en concordancia con la ciencia”.

Pero para lograrlo, plantea “eliminar progresivamente las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por carbón no abatido”. O sea que solo se eliminarían las plantas de carbón que no tengan tecnologías para capturar las emisiones que se liberan en las mismas fábricas.

“Realmente, el nivel de detalle y protagonismo que le están dando al carbón no es bueno. El mensaje es simple: hay que eliminar todos los combustibles fósiles. Que le tenemos que encontrar la vuelta para que se haga de manera justa, que sea una manera financiada y como corresponde, perfecto”, explica a LA NACION, Enrique Maurtua, argentino y asesor senior de negociaciones climáticas. Del gas y de la nafta, el texto no precisa nada.

En su lugar, Al Jaber plantea acelerar las tecnologías cero y bajas emisiones. Pero no es solo impulsar: las energías renovables, nuclear, tecnologías de remoción de dióxido de carbono, incluyendo, por ejemplo, CCS, y producción de hidrógeno bajo en carbono.

Si bien Maurtua destaca como benéfico que se impulse y se intente triplicar la cantidad de renovables existentes, tecnologías como las plantas nucleares o la CCS representan un retroceso en cuanto a acción climática. “Te abre la puerta a lo que muchas organizaciones denominan las falsas soluciones: le abre la puerta a nuclear, a no dejar de emitir, a la expansión de las industrias”, describe.

Teresa Ribera, voz en la cumbre de la Presidencia del Consejo de la UE, la ministra para la Transición Ecológica española, calificó de insuficiente e incoherente la propuesta de Sultan. También vaticinó que sería difícil “alcanzar un acuerdo mañana a las 11 de la mañana” como quiere la presidencia de la COP28.

Sumado a eso, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que el lenguaje usado en el borrador de Al Jaber debe ser fortalecido sustancialmente. Su comisionado explicó a la BBC que lo vertido en este documento es “completamente inaceptable”. La mayor parte de los países de la Unión Europea quieren salir de una vez por todas de los combustibles fósiles y Estados Unidos se alineó con la posición de sus socios.

It’s 0100 GST on Tuesday 12 Dec in Dubai and #COP28 is supposedly finishing in 10 hours, at 1100am

So…here’s the latest status in all the key areas (click through for the full list and links to latest texts)

Do you think it will really finish by 1100?https://t.co/NtOc6QPYfw pic.twitter.com/vhzL29lJiK

— Simon Evans (@DrSimEvans) December 11, 2023

Además de las diversas críticas, después de la publicación del borrador se convocó a una reunión con los representantes de los 196 países a puerta cerrada. La reunión inició a las 21.30 y duró hasta la madrugada del día siguiente. Al ser un documento propuesto por la presidencia de la COP28, todo lo que se plantea allí tendrá que ser sometido a discusión. No obstante, si jugadores de tanto peso como Estados Unidos y la Unión Europea se oponen a dicha propuesta, es probable que el sueño de Al Jaber de terminar pronto no ocurra jamás.

Por lo pronto, a los trabajadores de limpieza dentro de la conferencia les pidieron quedarse hasta el 14 de diciembre y en términos de negociaciones todo sigue indefinido. La discusión de los combustibles fósiles es la más central de todas, sin embargo, aún quedan pendientes una decena de documentos relacionados con la transición energética, impactos en la agricultura, adaptación al cambio climático y demás.