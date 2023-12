Ricardo Darín estrena Elijo Creer: “Es muy difícil encontrar algo que unifique tanto a una comunidad como el fútbol”

A casi 365 días, el recuerdo del mundial de Qatar aflora en cada esquina, en cada charla de café, en cada potrero, en cada camiseta de la selección que lleva un chico con orgullo hasta debajo del guardapolvos para ir al colegio. La fiebre mundialista no cesa, como tampoco la emoción y el deseo de revivir a cada instante ese lapso infinito de alegría sin límites. Y con el espíritu de rememorar y de homenajear a la selección, la AFA (Asociación de Fútbol Argentino) preparó un documental que reconstruye el camino y las experiencias del conjunto que ganó su tercera copa con figuras estelares como Lionel Scaloni, Lionel Messi y Emiliano Dibu Martínez, entre otros.

Así nació el eje central de Elijo Creer, la cinta que estrena el 7 de diciembre en todos los cines del país. Solo faltaba un detalle: el hilo conductor de todo el relato. Entonces, los productores Gonzalo Arias y Mariano Suez no dudaron a la hora de elegir al narrador de la historia: alguien que también represente a nuestro ADN, que sea sinónimo de identidad argenta en todo el mundo, y ese no era otro que Ricardo Darín.

Tras él fueron y la recepción de esa propuesta la cuenta el protagonista en una charla exclusiva con Teleshow, en la que también revela cómo fue el proceso de realización, por qué finalmente aceptó prestar su voz y cómo ve a la sociedad hoy, a casi un año de esa gesta histórica que alegró a todo un pueblo. Desde Valencia, destino que es parte de su gira con la obra Escenas de la vida conyugal -donde comparte protagónico con Andrea Pietra-, Darín recordó cómo lo sorprendió la propuesta: “Al principio lo pensé un poco, era difícil decir que no, expuse lo que yo creía que iban a ser unos inconvenientes, les conté que me iba de gira pero ellos son geniales: me dijeron que querían que fuera yo, que iban a buscar la manera, que irían a dónde esté y nos pusimos a trabajar”.

No quiero ser falto de humildad pero el cine te da a conocer lejos, en lugares remotos y si tenés la suerte que tuve yo de estar subido a proyectos, a películas, a historias que llegaron a la gente, es una carta de presentación de alguna manera, sos un poco un representante de todos. Me pasa a diario ahora que estoy en España, a un país que vengo mucho para actuar y eso incrementa un poco más esa condición, porque venís y estás poniendo el cuerpo, no es que solo te mostrás desde una pantalla. Lo noto todos los días a la salida del teatro, donde viene saludarme mucha gente de distintas regiones de España, pero también muchos argentinos.

—Sos de los pocos argentinos que puede comparar la sensación de ganar un mundial con la de ganar un Oscar, ¿con cuál te quedás?

—Están los más moderados, están los que no les interesa nada, hay de todo un poco. Pero para los enfermos futboleros y yo debo reconocer que cuando se trata de Argentina, me pasa también con el tenis, el rugby, con todos los deportes de las selecciones, me pasa algo que no me pasaba de pendejo, me pongo medio fanático. Mi mujer se ríe, todos me cargan: soy capaz de levantarme a las 4 de la mañana a seguir los torneos. Bueno, el Sub 17 ahora lo seguí de punta a punta, hicieron un torneo increíble, espectacular. Y estoy seguro de que este proyecto de Elijo Creer va a dar vueltas por el mundo.