Negadas al amor: los motivos por los que Diane Keaton, Sharon Stone y Jane Fonda le escapan a las citas

“No quiero oír a nadie respirar a mi lado”. Con esta frase contundente y sin vueltas, Linda Evangelista explicó por qué no quiere saber nada con tener una cita romántica. La supermodelo, que brilló en la época dorada de los 90, confesó así que hace más de una década que no mantiene una relación amorosa. “No me interesa. Ya no quiero acostarme con nadie”, explicó. Evangelista no es la primera celebridad que abre las puertas de su intimidad y revela que prefiere a los hombres bien lejos . Antes que ella, grandes figuras de Hollywood como Diane Keaton, Sharon Stone y Jane Fonda hicieron lo propio. ¿Los motivos? Ellas mismas los pusieron en palabras.

Diane Keaton: “Tengo muchos amigos varones, pero no citas”

Diane Keaton siempre supo que la iglesia y el altar no eran un plan para su vida . Tampoco convertirse en “la mujer de”. Sin embargo, vivió con intensidad el amor, incluso con varios de los hombres más deseados de la industria, hasta que un día decidió dejar de tener citas y enfocar su energía en sus dos hijos: Dexter, adoptada en 1996, y Duke, quien llegó a su vida en 2001. De esto hace más de 39 años.

Ya desde pequeña Keaton sabía que casarse no era una prioridad para ella. “”Un día, en la escuela secundaria, un chico me dijo: ‘Algún día vas a ser una buena esposa para un hombre’. Y recuerdo que pensé: ‘¿Quiero yo eso? No creo que quiera que mi papel en la vida sea el de una buena esposa”, reveló la actriz en una entrevista. Sin embargo, el amor tocó a su puerta en varias oportunidades y Keaton sostuvo, a lo largo de su vida, tres relaciones duraderas: con Woody Allen, con Warren Beatty con y Al Pacino. “Cada hombre fue una década diferente. Woody fue mis 20 años, Warren mis 30 y Al en el límite entre los 30 y los 40″, dijo Keaton en una entrevista con Telegraph. El final de cada historia es conocido: no se casó con ninguno.