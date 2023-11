La anécdota oculta de Lionel Messi: el día que se perdió su primer viaje a Disney por una insólita confusión

Las historias que rodean al mundo de Lionel Messi son una caja de sorpresas. Una de esas anécdotas estuvo guardada por más de 25 años y salió a la luz cuando TN reconstruyo aquellos días que la Pulga pasó en el club Malvinas Argentinas de Newell’s, el lugar que supo forjar al mejor jugador del mundo.

Jorge y Néstor fueron los ideólogos de un viaje a Estados Unidos para las categorías infantiles de Newell´s. La planificación de la travesía fue perfecta, salvo por un detalle que se les escapó: por un error administrativo, en lugar de Messi, finalmente viajó Melzi.

El día que Messi no viajó y en su lugar fue Melzi

“Néstor Rozín era director de la escuela de Malvinas y mi hijo jugaba en la categoría 85. Yo tenía una agencia de viajes en esa época. En el 96 llevamos a Estados Unidos a las categorías 84, 85, 86 y algunos de la 87. Fueron más o menos unos 150 chicos y 40 papás. Fuimos en dos grupos, jugamos partidos allá y después fuimos a Disney. Todo por mil dólares cada uno”, relató Koval a TN.

Y continuó: “En el 98 lo repetimos. Jorge Castelli era el DT de Newell’s de la primera, entonces armé los partidos con las escuelas que tenía él en Palm Beach”.

“Néstor quería hacer lo mismo que en el 96 y me dio la organización del viaje a mí de nuevo, pero todo fue bastante dramático. En ese momento quebró Lan Perú y hubo que retomar todo con Aerolíneas Argentinas. Esa vez fueron más chicos, 170, y 60 papás. Todo fue en diciembre, antes de Navidad: eran unas dos semanas. En ese momento le pedí a mi secretaria que se contactara con Jorge Messi porque su hijo se había ganado el viaje”, comentó.

“En vez de llamar a Jorge Messi, llamaron a Jorge Melzi”

“En la lista de padres, mi secretaria ve un Jorge Melzi con ‘L’ y lo llama. El hijo de él se llamaba Julián y jugaba en Newell’s, pero no iba a viajar porque no tenía plata. Finalmente quedó invitado por Néstor Rozín. Todo lo manejó la chica, yo no me enteré”, contó Koval sobre aquella confusión que hoy toma otra dimensión.

Fue así como Lionel Messi -sin saberlo- se quedó fuera del que hubiera sido su primer viaje a Estados Unidos, la tierra en la que hoy brilla como capitán del Inter Miami.