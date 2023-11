Caputo a los banqueros: «No vamos a dolarizar ni a eliminar el BCRA»

Toto Caputo sorprendió este viernes al contradecir abiertamente a Milei, en un encuentro que tuvo con banqueros. El supuesto ministro de Economía dijo que en el gobierno del libertario no va a dolarizar ni cerrar el Banco Central, sus dos principales promesas de campaña.

«El concepto de la dolarización soluciona el problema de la demanda de dinero y volatilidad cambiaria ¿Pero se puede dolarizar? No. Milei no aspira a hacerlo en su presidencia, pero quiere sentar las bases o al menos en cuanto se logre la estabilización se dará el debate, no antes», afirmó Caputo, según confiaron a LPO fuentes al tanto del encuentro.

«Empezamos por cerrar déficit fiscal y estabilizar, más adelante cuando haya estabilidad dolarizar es un buen debate, agregó Caputo que también negó que prospera la idea de cerrar el Banco Central.

Este mismo viernes, harto de las presiones de Macri para imponer ministros y políticas, el equipo de Milei sacó un comunicado firmado por el presidente electo en el que ratifica que «el cierre del Banco Central no es un asunto negociable».

La reunión se realizó en las oficinas de Anker Latinoamérica, la consultora de Caputo, y participaron el presidente de Adeba, Javier Bolzico; Jorge Brito, presidente de Banco Macro; también había directivos del Banco Galicia, Supervielle e inusualmente JP Morgan que no se caracteriza por tener una cartera abultada de clientes en la Argentina.

El tema de como desarmar la bola de leliqs obviamente se llevo buena parte de la conversación y Caputo prometió que «no hay plan bonex ni reperfilamiento». Pero lo curioso es que hasta ahora ni él mismo, ni Macri en Qatar, ni Milei, han conseguido los entre 15.000 y 30.000 millones de dólares que prometieron conseguir para esterilizarlas.

Lo curioso es que mientras la reunión avanzaba, el nombramiento de Caputo entrada en zona de riesgo. Al parecer molestos por lo que entendieron fue una operación de Macri a través de LN+ de mostrar que le armaba el gabinete, este viernes los libertarios dejaron trascender que los nombramientos de Caputo y patricia Bullrich ya no estaban confirmados.

Como sea, en la charla Caputo anunció «política monetaria ortodoxa, políticas de shock en lo monetario y fiscal desde el día uno», pero advirtió que «el cepo no se levanta el día uno».

«Partimos que la argentina no tiene credibilidad. Para reconstruirla vamos a desplegar una política monetaria ortodoxa con políticas de shock en lo monetario y fiscal. El ancla para frenar la escalada de precios será fiscal y monetaria», agregó.

Caputo también tuvo una referencia para sus interlocutores: «El rol de los bancos es fundamental con la oferta de créditos y en el crecimiento económico. Es un tema que se deberá encarar con el futuro presidente del Banco Central.

«El objetivo es asentar los problemas macro: vamos a una hoja de ruta súper ortodoxa entendiendo que empezamos por cerrar déficit fiscal y estabilizar», concluyó.