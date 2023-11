Dalma y Gianinna apuntaron contra Mauricio Macri por decir que se terminó la “época de Maradona”

Dalma Maradona y su hermana Gianinna no dejaron pasar las opiniones del expresidente Mauricio Macri en su reciente entrevista para TN. El expresidente celebró el triunfo electoral de Javier Milei, al tiempo que anunciaba el fin de “la época de Maradona”, en alusión al astro del fútbol y para destacar la derrota que sufrieron sus opositores políticos con los resultados electorales.

Inmediatamente, las hijas del Eterno Diez dedicaron al de Juntos por la Patria varios posteos, y en comparación, fue Gia quien tuvo una respuesta más visceral. Se refirió a Macri como “cartonero” en un posteo y luego lo fulminó con el más fuerte de los descargos: “Yo soy insignificante para vos, pero vos sos insignificante para el mundo. Mi papá no, ni siquiera para vos, porque aún después de estar en el cielo seguís dedicándole tu rencor, tu odio, tu tiempo. ¿Será porque nunca se arrodilló ante tu poder?”

Luego, la menor de las hijas del “Diez” cerró con otro filoso dardo contra el exmandatario. “Ojalá en tu paso por esta tierra le des un cuarto de las alegrías que les dio mi viejo a los argentinos. Ojalá alguien se tatúe tu nombre, tu cara, alguien que se emocione por tus logros, que se sienta orgulloso de ser argentino porque vos con tu trabajo lo representás en el mundo”. Y cerró: “Si tenés algo de tiempo, mirá lo que piensa Messi del número 10. Te mando un fuerte abrazo y éxito”.

Mientras tanto, Dalma no se quedó atrás y sin mencionar a Macri escribió: “Esa es la parte que realmente no entiendo. Hagan sus cosas, hablen de sus proyectos y dejen a mi papá en paz”, exigió la actriz. “Tuvieron mucho tiempo para decirle las cosas en la cara y no lo hicieron. Ahora son todos guapos. El único problema que van a tener es que cuanto más lo quieran ningunear, más grande se hace”, reflexionó.

Eugenia Laprovittola, una mujer que asegura ser hija de Diego Maradona, publicó un furioso mensaje en sus redes sociales tras el reencuentro de los hijos del astro en la inauguración del Memorial M10, donde descansarán los restos del Diez.

La chica, a quien el ADN le dio negativo, usó sus historias de Instagram para expresar su bronca contra Dalma, Gianinna y Jana Maradona porque, según ella, no cuidaron al campeón del mundo durante sus últimas semanas de vida.