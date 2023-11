Javier Milei presidente: faltazos para la asunción, invitaciones y críticas, las reacciones en la región

El triunfo del candidato de La libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en las elecciones argentinas generó reacciones dispares en la región. Mientras algunos líderes latinoamericanos celebraron la noticia y ya se comunicaron con el presidente electo, otros, por el contrario, expresaron preocupación y repudio, e incluso plantean un manto de dudas sobre su asistencia a la ceremonia de asunción del próximo 10 de diciembre.

Uruguay

En el gobierno de Luis Lacalle Pou la noticia fue recibida con positividad por el posible acercamiento en las relaciones bilaterales entre Uruguay y la Argentina y, sobre todo, por las aspiraciones de la gestión del libertario en el plano regional e internacional.

De hecho, el mandatario uruguayo llamó al presidente electo argentino sobre las cuatro de la mañana del lunes, algo de lo cual dio cuenta Milei en una de las primeras entrevistas que dio ayer.

“Esto fue muy divertido porque a las 4:30 de la mañana, por ejemplo, hablé con el presidente Lacalle Pou, que estaba en la Muralla China”, dijo el líder de La Libertad Avanza, que luego adelantó: “Me invitó a Uruguay para contarme en qué están las relaciones y cuáles son los temas que tenemos que juntarnos para resolver. Dado que tenemos mucha afinidad, lo vamos a resolver asado mediante”.

En la gestación de este primer diálogo entre ambos tuvo que ver el embajador de Uruguay en Buenos Aires, Carlos Enciso, quien desde el mismo día de la elección estuvo en contacto con la canciller designada Diana Mondino, y con quien según supo El País tiene una muy buena relación.

Las partes comenzarán pronto a preparar la reunión que, según estiman en el gobierno uruguayo como probable, será en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, y luego del 10 de diciembre, cuando Milei asuma como jefe de Estado y Lacalle Pou asista a la ceremonia.

La vocación libertaria y aperturista de Milei es la principal razón por la que en la Cancillería uruguaya ven con buenos ojos el efecto que puede tener el cambio de signo político de la Argentina, sobre todo en las intrincadas negociaciones que mantienen el Mercosur y la Unión Europea por el acuerdo comercial que se busca desde hace más de 20 años y que tuvo un empujón en los últimos meses.

Paraguay

El triunfo de Milei también fue recibido con gran expectativa en Paraguay, sobre todo en el marco del conflicto por el cobro del peaje en la hidrovía. La Argentina impone un canon de 1,47 dólares por tonelada de registro neto desde enero para las embarcaciones de cabotaje internacional, una medida que fue calificada como discriminatoria por los demás países de la región.

En este sentido, el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), Raúl Valdez, señaló que la elección del libertario como nuevo presidente es “una noticia auspiciosa”, según informó Última Hora.

Valdez añadió que “acorde con lo proclamado por el mismo Javier Milei durante su campaña”, este defendió su visión del libre mercado, “el respeto a los contratos, a la no intervención del Estado”. Reiteró que por esto ven su elección “con buenos ojos, más aún luego de las declaraciones del propio Milei, quien ha dicho que Paraguay, si no es el primero, será uno de los primeros países que va a visitar”.

Saludo en nombre del pueblo paraguayo al pueblo hermano argentino, por una ejemplar jornada electoral. Felicito a @JMilei por su victoria y ofrezco la mano cordial y fraternal del Paraguay para fortalecer las relaciones entre nuestros países. Al gran pueblo argentino ¡salud!

El presidente paraguayo Santiago Peña -quien poco después de asumir se cruzó con Sergio Massa por el peaje de la hidrovía- ya habló con Milei y lo invitó a visitar su país. La respuesta del presidente fue positiva aunque pidió tiempo, ya que el periodo de transición será muy corto, precisó el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, quien conversó por su lado con la futura canciller argentina, Diana Mondino.

La preocupación abordada por ambos mandatarios como prioridad, además de la agenda de integración bilateral y regional, fue la conexión geográfica de ambos países, como los nodos de Falcón y Clorinda, Encarnación y Posadas, y el futuro puente entre Pilar y Puerto Bermejo, detalló Ramírez. También trataron temas como la hidrovía y Yacyretá.

Brasil

En Brasil, en cambio, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticó hoy lo que llamó la “nueva experiencia” en el continente americano, al referirse, sin nombrarlo, al futuro gobierno argentino.

En su programa semanal Conversación con el Presidente, Lula elogió la capacidad de diálogo del ministro de Hacienda, Fernando Haddad, con países que no tienen el mismo color político que Brasil, pero matizó: “Solamente espero que no vaya atrás de esta nueva experiencia que surgió por el continente, espero eso”.

A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica.

En principio, Lula no acudiría a la ceremonia de asunción del mandatario electo el 10 de diciembre debido a que se sintió ofendido en términos personales por los insultos del libertario argentino, según reveló ayer el asesor especial de asuntos internacionales brasileño, Celso Amorim.

“De lo que conozco al presidente Lula, veo difícil que vaya a la asunción, porque se sintió personalmente ofendido, pero el Estado brasileño estará representado”, dijo Amorim al diario O Globo, luego de conocerse que Milei invitó al exmandatario Jair Bolsonaro, quien confirmó que viajará a Buenos Aires para la ceremonia.

La llamada de Jair Bolsonaro a Javier Milei

Para Amorim, la conversación mantenida entre Milei y Bolsonaro es ajena a la relación bilateral entre los dos países. “Esa llamada no afecta al Gobierno brasileño. No impedirá que tratemos la relación con Argentina como una relación de Estado”, explicó el excanciller y exministro de Defensa brasileño. Según el asesor presidencial, la relación entre Milei y Bolsonaro solamente causará problemas si se registran “interferencias internas”.

Amorim citó que Lula se ofendió personalmente debido a que Milei lo llamó “ladrón” y “comunista furioso” durante entrevistas ofrecidas en la campaña electoral, después de que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) exhibió respaldo a la candidatura del ministro de Economía, Sergio Massa.

Este martes, en tanto, el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda de Brasil afirmó que su país pretende mantener una relación institucional correcta y positiva con Argentina durante el gobierno de Milei.

El presidente chileno, Gabriel Boric, mantuvo hoy una “conversación franca” con Javier Milei, en la que “se puso por delante el bienestar de ambos pueblos”, informó la Presidencia chilena. El gobierno chileno no dio a conocer más detalles respecto a la llamada, salvo que fue de unos diez minutos.

Durante la mañana, Boric había comunicado su intención de hablar con Milei y había remarcado la importancia de mantener la “continuidad histórica” de las relaciones de ambos países pese a las “diferencias políticas”.

“Me parece que estas son cuestiones de Estado que hay que hacerlas a nivel institucional”, señaló a la prensa. Tras ser consultado por la designación de un nuevo embajador en la Argentina, Boric aseguró que será una persona capaz de promover “la integración en el máximo nivel”.

Así respondió a las presiones de un sector de la derecha para que confirmara la designación: “Acá no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer o no”. Consultado sobre cuándo llenará la vacante de la embajada chilena en Buenos Aires, Boric sostuvo que elegirá a un embajador “con las mejores competencias”, y advirtió: “Pero el embajador lo designo yo, no al otro lado”.

El mandatario chileno todavía no confirmó si asistirá a la ceremonia de investidura, algo que dependerá de “su agenda“, según declaró su vocera y ministra, Camila Vallejos, un mensaje que despertó críticas en la oposición. El presidente adelantó esta mañana que su equipo está conversando sobre la posible asistencia a la toma de posesión del presidente electo argentino el próximo 10 de diciembre

Aunque Milei criticó al mandatario izquierdista y lo llamó ”empobrecedor” durante una visita al país trasandino en julio, Boric prometió que trabajará “incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas y colaborando por el bienestar de todas y todos” tras la victoria del candidato La Libertad Avanza.

Hoy el pueblo argentino tuvo una jornada democrática para elegir a su Presidente por los próximos cuatro años.

Las diferencias ideológicas podrían marcar un fuerte contraste con el vínculo que Boric tenía con Alberto Fernández. A ello, se suman las dudas por lo que algunos llaman una “incertidumbre” en la política bilateral que tomará Milei, además del nombramiento de un nuevo embajador en la Argentina, luego de la renuncia de Bárbara Figueroa en septiembre, para asumir la secretaría general del Partido Comunista.

Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió en duros términos al triunfo de Milei. En uno de sus tradicionales discursos televisados, el mandatario chavista calificó al presidente electo de “neonazi”. “Ganó la extrema derecha neonazi en la Argentina. A los argentinos y a las argentinas les decimos: ustedes eligieron, pero nosotros no vamos a callar, porque es una tremenda amenaza la llegada de un extremista de derecha con un proyecto colonial, absolutamente colonial, arrodillado al imperialismo norteamericano”, opinó.

Asimismo, remarcó: “Es una derecha que viene con un proyecto colonial para la Argentina, pero que pretende liderar un proyecto colonial en toda América Latina y el Caribe”. Y además, durante su programa semanal en la televisión estatal, lanzó: “Pretende acabar con el Estado”.

México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó al triunfo de Milei, calificando la decisión del pueblo argentino como un “autogol” (gol en contra).

“Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol”, dijo el mandatario mexicano durante su conferencia matutina. “Ya es público y notorio que nosotros no coincidimos con los que sostienen una política autoritaria, privatizadora, racista, clasista”, indicó López Obrador, al recordar a los fallecidos dictadores Francisco Franco de España, al chileno Augusto Pinochet y al argentino Jorge Videla, pero descartó compararlos con Milei.

Colombia

Gustavo Petro, de Colombia, también criticó el triunfo de Milei, al considerarlo “triste para América Latina”.

“Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos… el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, escribió Petro el domingo, en un mensaje en el que de todas maneras felicitó a Milei por su triunfo.

Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos… el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. https://t.co/TCqBPLSkkO

El Salvador

El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele -tan popular como polémico en su país por sus políticas de mano dura- le respondió Petro con un mensaje sarcástico: “Ahora dilo sin llorar”, escribió, con un emoji de risa.

Bukele fue uno de los mandatarios internacionales con los que Milei se comunicó en las primeras horas posteriores a su triunfo. Todavía no está confirmado si el presidente salvadoreño viajará para la asunción.

El gobierno de El Salvador publicó un comunicado el mismo domingo para felicitar a Milei y manifestar “el interés para continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre nuestros países, caracterizadas por los vínculos de amistad y cooperación”.

Nuestro Gobierno felicita al pueblo de Argentina por la segunda vuelta de elecciones presidenciales celebrada este 19 de noviembre, para elegir al nuevo mandatario, en la cual resultó electo @JMilei.

Seguiremos fortaleciendo las relaciones entre ambos países. 🇸🇻🇦🇷 pic.twitter.com/HrOs3QZOZH

Bolivia

En cuanto a Bolivia, el presidente Luis Arce saludó la decisión de Argentina, le deseó “éxitos” a Javier Milei y aseguró que se trabajará para que existan “relaciones firmes” entre ambos países.

“El Estado Plurinacional de Bolivia siempre será respetuoso de la voluntad democrática de nuestros pueblos. Deseamos prosperidad al hermano pueblo de Argentina y éxitos a su presidente electo, Javier Milei. Trabajaremos para que las relaciones entre nuestros pueblos sigan firmes como hasta ahora, con base en la hermandad, complementariedad y respeto mutuo”, escribió Arce en sus redes sociales.

El Estado Plurinacional de #Bolivia siempre será respetuoso de la voluntad democrática de nuestros pueblos. Deseamos prosperidad al hermano pueblo de #Argentina y éxitos a su presidente electo, Javier Milei.

El expresidente Evo Morales se desmarcó de su exaliado y dijo que junto a su partido político, el MAS-IPSP, “nunca vamos a desear éxito al fascismo, ultraderechismo y neoliberalismo que insulta al Hermano Papa de los pobres @Pontifex_es, ofrece la venta de órganos y agrede a pueblos hermanos como China, Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua para apoyar al sionismo genocida y al imperialismo yanqui desde América Latina”.

A través de su cuenta en Twitter, Morales aseguró: “Respetamos la decisión democrática del hermano pueblo argentino. Pero como MAS-IPSP, la organización política indígena y popular más grande de la historia de Bolivia nos mantenemos firmes en la lucha ideológica contra la ultraderecha”.