Pitty La Numeróloga lanzó una impactante predicción sobre Fátima Florez y dejó en shock al entorno de Milei

Javier Milei triunfó en el balotaje y se pondrá la banda presidencial el próximo 10 de diciembre. Lo hará en compañía de Fátima Florez, su pareja, quien anticipó que no abandonará sus trabajos para ser primera dama. El domingo, ambos les demostraron a los argentinos que están muy enamorados y que el noviazgo se afianza cada día más, lo que podría llevarlos a agrandar la familia, según se supo en las últimas horas.

En LAM (América), Pitty La Numeróloga explicó que la comediante podría revivir su deseo de ser madre, esta vez junto al líder de La Libertad Avanza. “Yo creo que empieza a disfrutar a partir del mes 12. Y te voy a decir más, no me sorprendería que haga un tratamiento para ser mamá. Me parece que la vida de Fátima le pega un giro, empieza a ser protagonista”, sostuvo.

Leé también La profecía del Nostradamus argentino que en las redes vincularon con Javier Milei