Comandante del Ejército boliviano: «No pierdan su tiempo golpeando los cuarteles en busca de kalimanes, ya no hay kalimanes»

El comandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, ratificó este jueves que su institución defenderá al gobierno legalmente constituido y pidió a los «antipatrias» no perder su tiempo golpeando las puertas de los cuarteles porque dijo que ya no hay «kalimanes», en alusión directa al excomandante de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, quien «sugirió» a Evo Morales renunciar a la presidencia en la crisis de 2019.

En el acto de homenaje por el 213 aniversario de la Batalla de Aroma y Día del Ejército de Bolivia, realizado en el Colegio Militar, Zúñiga dijo que «esa lacra, la herencia de la casta de quienes siempre han estado al servicio de las minorías», quiere seguir defendiendo sus privilegios a la menor oportunidad posible.

Pero indicó que el Ejército debe estar ligado a las organizaciones que «son la expresión genuina de la patria» y que no puede volver a repetirse la historia que los dividió y los enfrentó.

Aunque «hoy nos encontramos en una situación similar (del pasado porque) las élites, los caudillos que componen la nueva y vieja oligarquía, buscan concluir esta vez exitosamente su última saña, su última aventura de 2019», sostuvo.

Es así que «este proyecto restaurador de la República, con la nueva relación con el Estado, en función del control extranjero de nuestros recursos nacionales, se vuelve a tratar de agendar (para) la desmembración de nuestro territorio con afanes separatistas», añadió.

Sin embargo, indicó que, frente a esos intentos, los patriotas deben dar una respuesta contundente sin quedarse en silencio «ante los aprestos desestabilizadores de las pequeñas logias, de las élites, las oligarquías y del enemigo interno, que van en contra de la unidad de la patria».

«Aún hay vendepatrias que no cesan en su afán estéril de dañar la estabilidad del país y del pueblo boliviano. El enemigo interno no descansa y pretende oponerse a la libertad y progreso de nuestro pueblo; los militares de honor y el pueblo digno de nuestra amada patria estamos librando una nueva batalla ante este enemigo interno: la quinta columna, que día a día pretende crecer como un cáncer y hacer metástasis en los diferentes estamentos del país», señaló.

Del mismo modo, según el jefe militar, hoy nuevamente el incendio está siendo usado «como pretexto para que intereses foráneos lo usen como un argumento y busquen devolver el poder a capitales extranjeros y organizaciones civiles neocoloniales envueltas en trajes de discursos ecologistas y ambientalistas».

«Estos monstruos tiránicos, insaciables del pasado, (…) ahora están personificados en estos enemigos internos angurrientos de poder, que no escatiman esfuerzos y recursos, se encargan de propagar el terror, la perversión, los incendios, la zozobra como lo hacen ahora en el oriente y el norte de La Paz (…), pero todos sabemos cómo fue el final de estos infaustos personajes», afirmó.

Además, sin dar nombres, consideró que quienes hoy en día aparecen en los diferentes medios de comunicación o en las redes sociales «destilando veneno y odio» es porque «ya no están en cargos de mando».

Pero, «hoy el pueblo y los movimientos sociales han despertado de ese pensamiento único que los han mantenido narcotizados y les dice basta porque el pueblo es sabio, porque el pueblo es la voz de Dios, no lo podemos permitir que nadie, bajo ningún pretexto, ponga en riesgo nuestra unidad territorial», insistió.

En ese sentido, también señaló que los militares de honor, en «esta sagrada fecha», renuevan su juramente de defender a la patria para conservar la unidad nacional, la riqueza de los recursos naturales y la seguridad plena del país.

«Hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia (Luis Arce), aquí se encuentra el glorioso Ejército de Bolivia, firme desde el último soldado hasta el último general, firme ante la Constitución (…) que nos encomienda, en una de sus misiones, defender al gobierno legalmente constituido», le dijo Zúñiga al mandatario.

Remarcó que el Ejército se encuentra junto «a sus organizaciones sociales firmes y unidos para defender el mandato del pueblo».

«El pueblo nos ha dado un mandato: este tiene que ser el presdiente, este tiene que ser el capitán general y el Ejército va a dar fiel cumplimiento al mandato del pueblo porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Asimismo, quiero decirles a aquellos antipatrias, a la quinta columna: no pierdan su tiempo golpeando los cuarteles en busca de kalimanes, ya no hay kalimanes, no pierdan su tiempo», puntualizó.