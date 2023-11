Cientos de miles de manifestantes elevan el tono del PP contra Sánchez y sus pactos: piden una huelga general y elecciones

La de Madrid ha sido la protesta más multitudinaria, y muchos de sus asistentes han improvisado una marcha hasta Ferraz

Cientos de miles de personas se han concentrado en las plazas de las capitales de provincia de toda España, donde Madrid se ha establecido punto neurálgico de las protestas. En una esperada batalla de cifras, el Partido Popular ha contado cerca de un millón de asistentes en la capital, mientras que la Delegación del Gobierno los ha rebajado hasta las 80.000 personas. En cualquier caso, la manifestación central, convocada por el Partido Popular en la Puerta del Sol contra los pactos de Pedro Sánchez, es la que ha congregado más asistentes y ha contado con las intervenciones de Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, su número 2, Alfonso Serrano, y de José Luis Martínez-Almeida. Los discursos han acaparado la hora de duración de la concentración, que se ha dispersado en pocos minutos y sin incidentes.

El contraste entre las intenciones de los manifestantes y las del Partido Popular no han pasado desapercibidas. Mientras el PP repartía banderas de España y de la Unión Europea por la plaza, muchos traían cartelería casera pidiendo cárcel para Pedro Sánchez y Carles Puigdemont y también se han escuchado lemas coreados en las protestas frente a la sede del PSOE en Ferraz, como “Sánchez, hijo de puta” e incluso “Sánchez, dictador”.

El Partido Popular ha intentado capitalizar unas protestas aludiendo a la “igualdad ante la ley”, la razón y el Estado de Derecho, y a la “valentía” de los manifestantes para frenar las intenciones de Sánchez, pero con “respeto, firmeza, serenidad y democracia”. Sin embargo, los ánimos no estaban para un acto más de partido, con mucha similitud a los anteriormente convocados por los populares. Las protestas de Ferraz han hecho su efecto y, aunque no ha habido violencia ni disturbios en Sol, los asistentes pedían más de lo ofrecido. De hecho, muchos de los que han asistido a la Puerta del Sol al mediodía, se han dirigido una hora más tarde a Ferraz, un recorrido que también ha hecho el líder de Vox, Santiago Abascal. Y es que algunos se mostraban desconcertados por la poca duración del acto y preguntaban si esto era todo.

Huelga general y repetición electoral

Las peticiones que han quedado claras tras las concentraciones del PP en todas las plazas donde ha habido convocatoria han sido dos: una huelga general, clamada por los manifestantes durante los discursos de los dirigentes populares; y la repetición electoral, que ha pedido Alberto Núñez Feijóo en la protesta de la Puerta del Sol, y que ha sido replicada por los asistentes.

Ha subido más el tono Isabel Díaz Ayuso, que ha aseverado que el proyecto oculto de Sánchez es el “totalitarismo”. A su juicio, el presidente del Gobierno en funciones ha decidido “dinamitar las reglas del juego, someter a las instituciones y los poderes del Estado”. “Ha decidido que nunca más habrá alternativa a lo que él y los suyos representan”, ha lanzado la presidenta madrileña, que ha afirmado que Sánchez pasará a la historia por transformar la España de todos a su medida y a traición. Los asistentes han cortado a ratos el discurso de Ayuso para corear “Sánchez, a prisión” y “Puigdemont, a prisión”.

En un intento de deslegitimar al candidato a la Presidencia, Díaz Ayuso ha señalado que lo que está en juego es la “libertad, la pluralidad, la alternancia política y la democracia” porque España “dijo no al proyecto de Sánchez en mayo y el julio, pero él no es capaz de asumirlo”, ha aseverado. La herramienta, según ha afirmado, es la “falsa democracia en la boca, sin ley, sin legitimidad y con mentiras, que es la peor puerta a las tiranías”. “Esto es totalitarismo”, ha lanzado.

Como ya pronunció Ayuso en anteriores discursos, los acuerdos de Sánchez son el camino a “una dictadura”, lo que ha sido respondido por algunos manifestantes con gritos de “Sánchez, dictador” y “queremos votar”.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado que esta es una protesta pacífica, aunque “firme” y, dirigiéndose a todos los votantes y no solo a los del PP, ha apelado a la libertad, la justicia y la igualdad de todos los españoles. También ha hecho hincapié en la legitimidad, al señalar que el que gana las elecciones siempre ha sido el que alcanza La Moncloa. “Han querido arrinconar a 11 millones de españoles que votaron cambio”, ha pronunciado, incorporando así a los votantes de Vox.

“Este país no es de cobardes, sino de valientes, de respeto, firmeza, serenidad y democracia. Eso es y no otra cosa”, ha pronunciado, para a continuación señalar que a los opositores a Sánchez les quieren hacer pasar por “una minoría violenta” que se dedica a reventar manifestaciones, en alusión a las protestas de Ferraz. “Decimos no, estamos con el cumplimiento de la ley y con las manifestaciones legales, que se pueden hacer desde cualquier lugar de España. Estamos con la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha defendido el líder del PP.

Feijóo ha pedido la repetición electoral para tener “derecho a opinar con toda la información y la verdad”. “Lo que se votará en el Congreso será lo contrario a lo que ellos votaban en las urnas”, ha lanzado, y también ha hecho alusión a la mayoría parlamentaria que reúne Sánchez en la Cámara Baja para ser investido, señalando que la “única mayoría real del candidato socialista es la de unir a miles de españoles diferentes” en estas protestas. “No estamos dispuestos a dar un paso atrás”, ha alegado, mientras los asistentes a la protesta coreaban “Pedro Sánchez, hijo de puta”. No ha hecho alusión Feijóo a estos gritos, pero cuando la plaza ha comenzado a pedir una huelga general, como minutos antes lo pedía Santiago Abascal a través de su sindicato ‘Solidaridad’, Feijóo ha tratado de salir del paso argumentado que si él hiciese lo mismo que Pedro Sánchez, a él sí que le hubiesen hecho una huelga general.

“Ganaremos esta batalla, la batalla de la igualdad, de la ley, de la razón y del Estado de Derecho”, ha sido como ha zanjado Feijóo la concentración en la Puerta del Sol, donde ha lanzado “vivas” a la democracia y a España. El himno de España ha clausurado el acto del PP contra Pedro Sánchez y sus pactos, que ha reunido a miles de manifestantes. Muchos de ellos han tomado el camino a Ferraz para seguir con sus protestas.