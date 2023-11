Caso María Luz Herrera: análisis de sangre, contradicciones y la pista de Corrientes

Continúa la búsqueda de la joven jujeña María Luz Herrera en Chaco.

Esperan por los resultados en los análisis de la sangre hallada en el vehículo.

La investigación que liga el caso con Corrientes se sigue por pedido de los acusados.

La abogada querellante, puso al descubierto las contradicciones de los imputados.

La investigación por la desaparición y presunto femicidio de María Luz Herrera Leaño sigue su curso y esta semana nuevas pericias se llevaron adelante, mientras que por pedido de los dos detenidos, se avanza en una nueva hipótesis sobre el presunto viaje de la joven a la provincia de Corrientes.

Vale mencionar que María Luz desapareció el 26 de septiembre y desde entonces hay una incansable búsqueda para dar con su paradero. Las investigaciones llevaron a las detenciones de Darío Ezequiel Godoy Florentín, pareja de la jujeña quien está imputado por la supuesta autoría de homicidio agravado por el vínculo (femicidio) y su padre Darío Ismael Godoy Ojeda, por la presunta autoría de partícipe primario. Los datos sobre los procedimientos realizados fueron brindados por la abogada representante de la familia de María Luz, Carolina Aquino, quien en diálogo con Radio 2 comentó la situación actual del caso que busca establecer el paradero de la joven. “Durante esta semana se realizaron allanamientos. O sea, se realizó un nuevo allanamiento en el departamento de Presidencia Roque Sáez Peña donde se secuestraron elementos informáticos como módem, routers y demás a fin de realizar una pericia que es importante tanto para el fiscal como también para nosotros, porque eso va a determinar si hubo un nuevo teléfono en el lugar. Esa es la estrategia de los imputados, ya que ellos afirman que Luz dejó su teléfono porque ella recibió un nuevo aparato y las pericias van a permitir determinar si ese nuevo teléfono, si existió, se conectó a internet con esos routers y módem secuestrados”, confirmó la letrada.

Además, la abogada querellante manifestó que de las declaraciones de los dos hombres imputados Darío Ezequiel Godoy Florentín y su padre, Darío Ismael Godoy Ojeda, se desprende que ambos están “mintiendo porque hay muchas contradicciones. Por ejemplo, al decir que María Luz visitó Villa Ángela y que visitaron un campo. Los dueños de ese campo negaron que María Luz haya estado en algún momento allí. Incluso hay una testimonial donde María Luz le comenta a su peluquera que su novio era de Villa Ángela pero que ella nunca había ido allí y así como estas palabras, un sinfín de contradicciones, las que nos dicen que los imputados están mintiendo”. En cuanto a los restos de sangre que se hallaron en la camioneta y que fueron peritados, la representante legal dijo no entender los motivos de la demora en la entrega de resultados, sobre todo teniendo en cuenta la urgencia del caso. “Nos llama la atención porque recién ahora se están enviando esas muestras que ya las teníamos desde hace rato. Se tienen que enviar a Resistencia porque ahí está el Instituto de Medicina Forense y Científica de la provincia. Allí es donde se realizan todos los análisis de ADN y nos sorprendió que recién hoy lo hayan enviado, más por lo urgente del caso”. La abogada también señaló que solicitaron la detención de la madre del principal acusado, aunque todavía no recibieron una respuesta por parte del fiscal que entiende la causa. Finalmente, informó que la línea investigativa que se sigue por una supuesta pista que ligaría a María Luz Herrera con la provincia de Corrientes es por una “manifestación que hacen los imputados y porque el fiscal tiene la obligación de investigar, porque hace el derecho de defensa de los imputados y todo lo que ellos argumenten en su defensa. Ahí en lo que dice el imputado, es que Luz este quería conocer la provincia de Corrientes y quería conocer Resistencia. No es que hay una pista objetiva que diga que por ejemplo que tomó un colectivo hasta allá”.S