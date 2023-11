Gremios estatales ratifican un paro de 24 horas para este jueves

La Intergremial ratificó el paro de 24 horas anunciado días atrás. Tras la reunión entre los gremios docentes y los funcionarios del Gobierno de Jujuy, desde los sindicatos estatales reclaman por la falta de ofrecimiento salarial.

Si bien el Ministerio de Trabajo de la Provincia convocó el pasado viernes a los gremios docentes a reunión paritaria, desde la Intergremial cuestionaron que en esos encuentros no se haya comunicado ningún aumento salarial.

“Los docentes no fueron paritarias, fueron a una reunión en donde expusieron situaciones y el Gobierno se limitó a escuchar y no hizo ofrecimientos. Esto no es una negociación porque para negociar debe haber sobre la mesa información y ofrecimientos y contra ofrecimientos, lo que deje abierta una instancia de negociación genuina. Esto no ocurre”, aseguró Susana Ustarez, secretaria general de Apoc, en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

Por ese motivo, Ustarez recalcó que las medidas de fuerza “ya no son por falta de convocatoria sino por falta de paritarias”.

Por otro lado, la referente gremial destacó que desde el Gobierno se comprometieron a convocar a nuevos encuentros con los gremios durante noviembre. “Hay compromisos de realizar reuniones en la segunda y tercera semana de noviembre”.

Asimismo, Ustarez criticó que se dilate en el tiempo la propuesta salarial. “No hay avances concretos de cómo van a pagar el futuro aumento salarial y ya van a cumplirse cuatro meses sin ningún tipo de incremento y por eso confirmamos la medida de fuerza».

El paro de 24 horas con movilización se concretará el jueves 9 de noviembre pero una jornada antes, el miércoles 8 habrá “cartelazos”, “ruidazos” y actividades de difusión en cada gremio.