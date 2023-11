Solicitud de arresto contra intendente de Antofagasta

El hecho ocurrió en 2020 y en septiembre de este año, el tribunal falló a favor de la víctima.

El abogado solicitó el arresto del alcalde Jonathan Velásquez por el incumplimiento de la sentencia.

El arresto del alcalde Jonathan Velásquez está solicitando el abogado de R.C.P, quien mantiene una causa con el municipio desde el año 2020 luego de que cayera al piso por la instalación de unos monolitos en la calle 14 de Febrero, a la altura de la Avenida Brasil.

La víctima, quien en ese entonces tenía 62 años, sufrió una luxofractura de rótula derecha, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrjicamente. Su evolución no fue favorable por lo que quedó con movilidad reducida y tuvo que dejar de trabajar, según indica el ingreso de la demanda en el 2° Juzgado de Letras de Antofagasta.

La causa fue cerrada y fallada a favor de la víctima, por lo que el municipio tenía que pagar una suma de más de $30 millones a la afectada. Sin embargo, a la fecha, eso no se ha cumplido, según dijo el abogado Rolando Lorca.

“La solicitud es el arresto de don Jonathan Velásquez Ramírez,representante legal de la Municipalidad de Antofagasta, dado el incumplimiento de la sentencia de autos desde la demandada, pues no ha acreditado ante este tribunal a la fecha que se haya depositado en la cuenta corriente de este, el monto dinerario a que fue condenado a pagar a mi asistida”, dice el escrito ingresado al tribunal.

Además, señala que “el decreto acompañado a folio 18 por la contraria NO acredita tal cumplimiento e INCLUSO no señala plazo para realizar el depósito SIN CONSIDERAR que en el punto 2 de su parte resolutiva esta MAL INDIVIDUALIZADO el nombre del tribunal donde debe realizarse tal depósito por lo que este NO PODRA REALIZARSE como consecuencia de este error y además del extenso e injustificado tiempo transcurrido a la fecha”, dice el escrito ingresado al tribuna”.

Consultado al respecto, Lorca indicó que la deuda ya va en más de $46 millones por concepto de intereses. “Ella quedó con un 50% de movilidad y sin posibilidad de trabajar. Ellos están consciente de esto desde el 14 de septiembre de este año. Por segunda vez solicité esta orden de arresto. El tribunal no ha respondido a la solicitud, por ende, hay que esperar a lo que el tribunal disponga”, comentó.