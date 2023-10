Sarita Alperovich denunció una «operación política» en su contra y no formará parte del gabinete de Jaldo

La designación de Sarita Alperovich en la Secretaría de la Mujer fue duramente cuestionada y puso a organizaciones feministas como Ni Una Menos Tucumán en estado de alerta. La legisladora es hija de José Alperovich, tres veces gobernador de Tucumán que desde el 5 de febrero de 2024 deberá afrontar el inicio del juicio por abuso sexual y violación de su sobrina segunda y exsecretaria privada. Tras la polémica suscitada, la mujer declinó su decisión y no estará al mando del organismo provincial, algo que informó a través de su cuenta de X.

En el comunicado, Alperovich aseguró que existe una “operación política de bajo nivel” en su contra y que por esto no va a asumir su cargo de Secretaria de la Mujer que le fuera ofrecido por Osvaldo Jaldo. En el mismo hilo, la militante peronista contó que le ofrecieron el puesto de Secretaria de la Juventud: “A cambio, fui convocada a ser Secretaria de la Juventud. Y celebro la jerarquización de ese espacio en el ejecutivo, ya que fue algo que impulsamos desde la Legislatura con la nueva Ley Provincial de Juventudes y con la participación de toda la juventud tucumana. Yo fui Directora de la Juventud y es un orgullo ver qué se convierta en Secretaría y que crezcan los espacios de lucha y conquista de derechos”. No obstante, la hija del ex gobernador no aceptará este puesto: “Entiendo que ese cargo debe estar representando por la Juventud”.

Además, se refirió a su futuro político y aseguró que trabajará al lado de la nueva administración: “Quiero agradecer a Osvaldo Jaldo por la oportunidad que me dió, hemos trabajado muy bien durante 4 años juntos en la Legislatura. Le deseo lo mejor en su nueva gestión como gobernador. Yo seguiré ayudandolo desde afuera y luchando por los derechos de las y los tucumanos”.