La AFIP investiga a agencias de turismo por maniobras presuntamente fraudulentas en la compra de dólares

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), realizó fiscalizaciones electrónicas y presenciales sobre agencias de turismo de todo el país por presuntos desvíos en el ingreso de percepciones del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), como así también el Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales por una cifra estimada en $30.000 millones.

Según informó el organismo conducido por Carlos Castagneto, “se trata de firmas dedicadas a la contratación en el exterior de paquetes turísticos que habiendo adquirido moneda extranjera en el Mercado Único Libre de Cambio (MULC) no ingresaron luego los impuestos correspondientes”.

» Dicha maniobra tendría en algunos casos como fin acceder a la divisa dólar al valor oficial bajo este tipo de servicios, para luego ser comercializado en el mercado paralelo. Agentes del organismo llevaron a cabo en los últimos días intensos controles en la provincia de Córdoba y a lo largo y ancho del país”, se indicó en un comunicado.

La AFIP recordó que “el Impuesto PAIS es un tributo de emergencia establecido en febrero de 2020 a través de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en el marco de la Emergencia Pública. Lo recaudado es distribuido de la siguiente forma: 70% para financiar programas a cargo de Anses y PAMI, mientras que el restante 30% se destina al financiamiento de obras de vivienda social, infraestructura económica y fomento del turismo”.

De esta manera, “el organismo continúa con las acciones de control que viene realizando durante las últimas semanas en el marco de fiscalizaciones que investigan presuntas maniobras ilegales con divisas”, concluyó.

En este sentido, días atrás el organismo informó que “realizó una serie de operativos en de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una investigación sobre presuntas maniobras ilegales con divisas en 8 domicilios”.

“En las pesquisas intervinieron un total de 53 agentes entre la Unidad de Información Financiera (UIF), la Dirección General Impositiva (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).En simultáneo, 17 agentes de la DGI realizaron recorridos por zonas céntricas de tipo “rastrillo”, para brindar apoyo a las tareas que se ejecutaban en los domicilios relevados”.

“Los objetivos fueron determinados a partir de tareas de investigación previas mediante las cuales se advirtieron inconsistencias fiscales que llamaron la atención de las áreas especializadas, motivo que llevó a generar las órdenes de fiscalización correspondiente sobre el universo detectado”.

“A partir de toda la información recabada, se procederá a incorporar la totalidad de los compradores a una matriz de riesgo a cargo del área de investigaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a fin de determinar si las operaciones relevadas fueron realizadas por personas con capacidad económico financiera para llevarlas a cabo”.

“Cabe recordar que por medio de estas tareas, el organismo ya detectó a 857 contribuyentes con CUITs inactivas, no localizados o incluidos en la base eAPOC (contribuyentes no confiables) que operaron semanas atrás por un total de $475.000.000 y efectuaron retiros de Dólar MEP por U$D 650.000, así como también se constató la existencia de operaciones de compra de bonos por $8.000 millones realizados por 2 personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales”, recordó AFIP.