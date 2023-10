Bolivia sube al tercer lugar en el medallero latinoamericano de riesgo país; la primera es Venezuela y la segunda, Argentina

Bolivia desplazó a Ecuador como la tercera nación con riesgo país más alto de Latinoamérica y subió al podio con su spread soberano en 1.831 puntos, lo que significa que el riesgo país se triplicó. Al cierre de 2022, Bolivia tenía 564 puntos en el índice EMBI que elabora el banco JP Morgan.

La revista especializada Bloomberg, en su versión latinoamericana, apunta que al 17 de octubre los bonos soberanos lanzados por el Gobierno boliviano, durante el periodo 2023 se han deteriorado notablemente, mientras que los bonos soberanos ecuatorianos tuvieron un alza moderada en los últimos días, a raíz de la derrota electoral del correísmo, a manos del candidato Daniel Noboa.

El índice EMBI (Índice de Bonos de Mercados Emergentes, por sus siglas en inglés), es diseñado por JP Morgan para seguir el rendimiento de los bonos emitidos por países en desarrollo o mercados emergentes. Bloomberg explicó que, en el inicio de 2023, el bono boliviano tenía un precio de $us 80,88, pero al cierre del 17 de octubre se ubicó en $us 45,71, un retroceso de más del 43%.

Esa rebaja fue ocasionada por la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB), de $us 15.123 millones en 2015 a $us 3.538 en febrero del presente año. En el segundo semestre de la actual gestión, el BCB informó que las RIN estaban en $us 3.158 millones.

El Gobierno boliviano ha intentado desesperadamente recuperar las reservas en oro y en divisas, con la puesta en marcha de la Ley del Oro en julio. El BCB vendió 21 toneladas del metal en los mercados internacionales para –según versiones de analistas y medios extranjeros- pagar vencimientos de deuda externa, pero con la nueva normativa solo pudo comprar 68 kilos, según un informe que presentó la entidad a la Asamblea Legislativa Plurinacional.