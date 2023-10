Choquehuanca: «Hay que salvar a Bolivia de la confrontación y de los líderes que nos dividen»

El vicepresidente del país, David Choquehuanca, afirmó este miércoles que «hay que salvar a Bolivia de la confrontación», mientras la pugna de los oficialistas por el control del partido gobernante, el Movimiento Al Socialismo, continúa casi todos los días en medio de una serie de acusaciones o denuncias.

«Hay que salvar a Bolivia de la confrontación, del sabotaje, del autoritarismo, del odio, del racismo, de los líderes que nos dividen. A los líderes que nos confrontan, a los líderes que siembran odio, hay que reflexionarlos, hay que ayudarlos, para que recuperen la razón, la cordura, el equilibrio (con el fin de) que sean fuertes», dijo Choquehuanca.

La autoridad, en un encuentro de mujeres en La Paz, consideró que a un líder «que sabotea, busca la venganza y la confrontación, nadie lo sigue».

Sin embargo, también indicó que «no todo está perdido» porque aseguró que toda crisis es una oportunidad.

Es decir, en su criterio, en tiempos difíciles y de crisis es cuando «precisamente emergen los mejores guerreros y los mejores líderes».

Los tiempos de crisis «son los mejores tiempos para formar líderes jóvenes, nuevos, honestos, sanos, que no mientan a su pueblo, que no roben, que no dividan, que no confronten y que no piensen en ellos, (sino) en su pueblo y que estén dispuestos a dar su vida por la patria», puntualizó.