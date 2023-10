Facundo Moyano se reunió con Kicillof y se mete en la interna del PJ bonaerense

El secretario adjunto del Sindicato de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano, mantuvo este martes un encuentro en La Plata con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, después de años de distanciamiento con fuertes cruces entre ambos por la gestión de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA).

La reunión tuvo lugar en la casa de gobierno bonaerense. Junto al exdiputado llegó su hermano Hugo Moyano, abogado laboralista y asesor letrado del gremio de los peajes y otras organizaciones sindicales.

En el encuentro se abordó el futuro del Partido Justicialista provincial y la próxima renovación de autoridades, en medio de los desencuentros entre Kicillof y el actual presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner. Según trascendió, el gobernador iría por la conducción del partido en elecciones internas que podrían adelantarse a diciembre de este año.

Moyano, crítico a la gestión Kirchner en el PJ, está decidido a meterse en la pelea por la «reconstrucción» del peronismo. Hace días, en declaraciones a los medios, adelantó días atrás que buscará «ser parte de la reconfiguración del peronismo, que hoy está destrozado por no dar los debates necesarios».

«Los que destrozaron no van a tener la misma autoridad de los que no lo hicimos. A mí no me van a apuntar con el dedo«, resaltó el exlegislador manifestando su intención de meterse en la disputa por el justicialismo que viene.

El sindicalista y Kicillof, que semanas atrás pidió «componer una canción nueva» en el peronismo y se ganó las críticas de Kirchner hijo, pusieron en común diferentes posturas sobre la renovación del partido, además de abordar el contexto sociopolítico actual y el futuro de cara a las próximas elecciones.

Sobre este último tema, según trascendió luego de la última reunión del Consejo Provincial del PJ, las elecciones se adelantarían a diciembre de este año para que otros sectores del peronismo busquen tener representatividad en ese esquema partidario.

En ese sentido, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se perfilaría a ser el elegido en una interna con Máximo Kirchner.