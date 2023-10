Juan Tevez dejó atrás la racha negativa y le devolvió las esperanzas a Gimnasia

Fue la gran figura de Gimnasia en la victoria ante Atlanta el pasado domingo, pero no solo por los dos goles, sino por el trabajo que realizó para que el equipo sume una nueva victoria y continúe con vida pensando en ingresar al Reducido.

No es una obra divina, ni un milagro. Es producto del trabajo, del sacrificio y del apoyo del entrenador, que estuvo siempre pero fundamentalmente de sus compañeros, porque luego de que erró el penal ante Chacarita todos salieron a “bancarlo” en redes sociales.

Juan Manuel Tevez volvió a ser el goleador que el “Lobo” fue a buscar y que tanto necesito en este momento del campeonato. Con los dos goles frente al “Bohemio” llegó a seis y está a uno de Fernando Brandán. “Quiero agradecerles a mis compañeros, al cuerpo técnico, a todos los que me veían que trabajaba para mejorar”, arrancó expresando el atacante en conferencia de prensa, mientras su rostro evidenciaba una felicidad que se le venía negando. “Estuve en una mala racha donde no se me dieron las cosas y espero seguir por este camino”, afirmó Juan Manuel Tevez, que aporta mucho en ataque con su sacrificio y valentía en cada encuentro, por esos sus compañeros se lo reconocían en los malos momentos.

“Soy una persona muy exigente conmigo mismo, hoy (por el domingo) convertí dos veces y me reprocho por no haber hecho uno más”, destacó el delantero de Gimnasia, que recibió una ovación pocas veces vista al ser sustituido. Fue capaz que cambiar algunos silbidos y murmullos por los aplausos del domingo.

“Espero hacer muchos goles más, pero sobre todo que sean importantes para ayudar al equipo a ingresar al reducido» concluyó el goleador de la tarde ante Atlanta. Ahora a Gimnasia le quedan dos finales, la primera será frente a Racing de Córdoba el próximo domingo a las 18 horas. Partido más que fundamental por eso la dirigencia “Albiceleste” busca que la “Academia” de Nueva Italia acceda a recibir hinchas visitantes, el elenco cordobés no corre peligro con el descenso y puede ser un ingreso económico importante pensando en la próxima temporada.