En el “Lobo” todos saben que este es el partido a ganar para seguir en carrera

Para que la leve mejoría demostrada en los últimos encuentros sea el inicio de la resurrección, Gimnasia y Esgrima de Jujuy tiene la necesidad de continuar siendo un equipo duro, sólido y agresivo de local. En el estadio “23 de Agosto” sacó la mayoría de los puntos con los que cuenta en el campeonato y este domingo ante Atlanta deberá seguir acrecentando el dato positivo cuando juega en casa.

Luego de siete derrotas de manera consecutiva en la era Mario Gómez, el “Lobo” no se puede permitir más licencias, si gana todo lo que le queda (Atlanta, Racing de Córdoba y Riestra) estará en el reducido final por el segundo ascenso. Los dirigidos por Marcelo Vázquez dependen casi de sí mismos por eso el fin de semana, se jugará el encuentro como su primera final y para eso se preparan, con un equipo que no mostrará demasiadas modificaciones se prepara para escribir una nueva página en la historia del club.

En los papeles, y mirando los rivales complejos que tiene por delante, este es el partido que Gimnasia juega este domingo, debe ganar para plantarse en el medio del ring y recuperar la confianza, que cuando los resultados no llegan termina convirtiéndose en una presión extra. Aunque nadie lo diga, se sabe: una victoria lo pondrá en la pelea, mientras que un empate o una derrota prácticamente lo condenará a finalizar la temporada sin objetivos. “Entendemos que nos jugamos mucho el domingo y para eso nos preparamos, hace algunas fechas estábamos afuera y hoy ganando todo, nos metemos”, analizó Ortigoza. “Sera muy duro tanto para ellos como para nosotros, entonces hay que salir muy despiertos para que nada nos sorprenda”, dijo el ex Belgrano. “Que juguemos en nuestra casa es muy importante, la dirigencia hizo el esfuerzo y nosotros ahora nos toca responder”, manifestó el delantero en relación a no trasladarse a la cancha de Zapla y hacer de local en su estadio. “Crecimos como equipo, pero no estamos confiados, sabemos que no logramos nada, esto es partido a partido”, sostuvo el atacante. Además, agregó “Sé que todavía no llegue a mi nivel, pero me siento mejor y espero poder rendir en estas finales que nos quedan, por el bien del equipo siempre”. “Esperamos el apoyo de todos”, culminó Iván Ortigoza.