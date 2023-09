Con cinco encuentros comienza la tercera fecha del certamen femenino

La pelota en el fútbol femenino volverá a rodar y será en ambas zonas. La tercera fecha del certamen clausura tendrá varios encuentros atractivos. Cabe destacar que en la zona 2, las chicas de San Francisco quedarán libre, en tanto que el otro partido que no se disputará será el de Sportivo Palermo ante Ciudad de Nieva, las “Leonas” no se presentarán por eso los puntos serán para las “Canarias” que este fin de semana no tendrán competencia.

Por su parte, Atlético Palpalá pudo solucionar algunos inconvenientes de la semana y confirmó su participación bajo la dirección técnica del Profesor García, tras la salida de Nahuel León por diferencias con la actual dirigencia del “Pirata”. El actual tendrá dos profesores que lo acompañarán en el cuerpo técnico.

ZONA «1»:

-Viernes 29:

Estadio Fausto Tejerina: Malvinas vs. Gimnasia y Esgrima – 15:00 horas.

-Sábado 30:

Estadio Atl. Palpalá: Comercio vs. Universitario – 15.00 horas.

Estadio La Tablada: La Viña vs. Gorriti – 15:00 horas.

-Miércoles 4: Estadio Emilio Fabrizzi: A. H. Zapla vs. Belgrano – 19.00 horas.

Palermo gana puntos por la no presentación de Ciudad de Nieva.

ZONA «2»

-Viernes 29:

Estadio La Tablada: El Cruce vs. Luján – 14:30 horas.

Estadio Líbero Bravo: Lavalle vs. Atl. Palpalá – 15.00 horas.

Estadio Plinio Zabala: Talleres (P) vs. Fundación Zapatón – 19.00 horas.

Estadio La Tablada: Cuyaya vs. Los Perales – 19.15 horas.