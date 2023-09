Aníbal Lotocki rompió el silencio con una frase tajante sobre la Justicia

Aníbal Lotocki reflexionó de manera tajante en medio de una ola de denuncias en su contra. El polémico cirujano envió un mensaje este martes a Bien de mañana (eltrece) luego de que en el programa hablaran sobre la entrevista que dio su esposa en Instagram.

El médico le respondió por WhatsApp a la productora del ciclo conducido por Fabián Doman, y explicó por qué no participó del live que hizo Majo Favarón. “Si me río soy un psicópata, si estoy serio o preocupado soy un farsante. Si no hago gesto alguno soy un indiferente que no le importa nada”, empezó diciendo.

“Si explico cualquier cuestión estoy mintiendo, si no la explico es porque estoy siendo sucio y me escondo”, continuó Aníbal en su mensaje. Y concluyó tajante: “Lo que diga no hace la diferencia, yo ya dije lo que tenía que decir, la Justicia se expidió”.

En este último tiempo, luego de la muerte de Silvina Luna y de Mariano Caprarola, aparecieron una ola de denuncias de víctimas que se atendieron con el polémico cirujano. Además, tal como confirmó su esposa Majo Favarón, ambos planean mudarse de la mansión de Olivos para “tener otro tipo de vida” junto a sus hijos.

Un abogado pide la detención de la esposa de Aníbal Lotocki por una denuncia de asociación ilícita

El abogado Roberto Casorla pidió la detención de María José Favarón por considerarla parte de una asociación ilícita. “Ella es la organizadora”, aseguró el letrado al aire de Está pasando (TN).

“Hoy formalizamos una denuncia que de alguna manera se venía anticipando”, explicó. En ese sentido, detalló: “Si bien, respecto de Raphael Dufort, nosotros ampliamos la querella en el sentido de una asociación ilícita argumentando que Lotocki no actuaba solo. En este proceso que ha hecho tanto mal y ha terminado con la vida de tantas personas, no representa identificarlo solo a él. Entendemos que María José Favarón es la organizadora de esta asociación ilícita”.

Entre otras cuestiones, Casorla comentó que hay muchas personas enumeradas dentro de esta denuncia que “ya tiene juzgado y va a ser ratificada en los próximos días”. “Para que la gente lo pueda entender, vos cuando te encontrabas con Aníbal Lotocki, él te vendía un producto que en realidad era otra cosa completamente distinta”, agregó.

Sobre la metodología que utilizaba el acusado, comentó: “Él te informaba, por el deber que tienen todos los médicos, que se trataba de un producto autorizado, que no era así, que se trataba de un producto inocuo, que tampoco lo era, decía que era especializado en cirugía médica, también falso. Intentaremos demostrar que es una defraudación desde todo punto de vista”.

“El común denominador entre las más de 20 víctimas que estoy nucleando y las más de 50 que entrevisté es que a todas les decía que les iba a poner metacril, un producto que estaba autorizado. Él les garantizaba que era un cirujano plástico”, concluyó