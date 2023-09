Se jugó la segunda fecha del Torneo Pre Federal

En esta fecha, Cuyaya obtuvo su segundo triunfo en el certamen luego de ganarle a Independiente 82 a 74. Mientras que el equipo conducido por Eduardo Barraza, conoció su primera derrota en el certamen.

Otro equipo que conoció la victoria en la segunda fecha, fue el Club Villa San Martín. El combinado que dirige Enrique Limachi, venía de una derrota ante el “Bandeño”; en la oportunidad venció a Tiro y Gimnasia, que todavía no pudo ganar en el campeonato.

En esta fecha fue el debut de Sociedad Sirio Libanesa, equipo que fue derrotado ante Gimnasia, equipo dirigido por Oscar “El Chispa” Vaquera. El “Lobo”, en la mayoría de los cuartos fue superior a su rival, mientras que los dirigidos por Paul Simons, comenzaron a calentar motores en esta fecha.

En la tercera fecha se enfrentarán, Sirio Libanesa vs Parapeti; Gimnasia de Jujuy vs Gorriti, por la Zona A, mientras que Ciudad de Nieva quedará libre. Por la Zona B se enfrentarán, Independiente vs Atlético San Pedro, Cuyaya vs Tiro y Gimnasia (San Pedro) y Altos Hornos Zapla vs Villa San Martín.

Cabe recordar que el torneo se jugará en el estadio Federación de Básquet, a dos ruedas, clasificarán los dos primeros de cada zona, para jugar una semi final y final respectivamente.