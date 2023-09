La Delegación jujeña llegó a Mar del Plata, participó del acto inaugural y espera por la competencia

El contingente compuesto por cerca de 900 personas llegó en óptimas condiciones a la ciudad de Mar del Plata, donde hasta el 30 de septiembre representará a la provincia en la final de los Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptados.

Luego de alojarse en los hoteles designados, deportistas varones y mujeres, entrenadores, delegados y personal de apoyo realizaron las acreditaciones y participaron en la apertura oficial del certamen, en el 75° aniversario de su inicio, junto a 20 mil jóvenes de todo el país.

Finalizando la jornada se desarrollaron las reuniones técnicas y una general con autoridades nacionales y provinciales. Con una logística planificada e implementada por directivas del gobernador provincial Gerardo Morales, la ministra de Desarrollo Humano Alejandra Martínez y mediante el equipo técnico, se realizó una labor en el traslado a la ciudad y se trabajará durante la semana del evento, para que los jujeños disfruten a pleno.

Hoy, en horas de la mañana comenzarán las actividades deportivas en numerosas canchas y variados escenarios, en deportes individuales y de conjunto con encuentros correspondientes a la fase regular en distintas categorías, Representante de las distintas regiones de la provincia Valles, Quebrada, Yungas y Puna integran el grupo, que luego diferentes instancias obtuvieron un lugar para ser protagonista en los tradicionales juegos. Los deportes que intervendrán en la instancia nacional de los Juegos en Juvenil son en Categoría sub 14 Acuatlón, Atletismo, Bádminton, Canotaje, Cestoball femenino, Ciclismo, Ciclismo de Montaña, Esgrima, Fútbol 11 masculino y femenino y 7 mixto, Gimnasia Artística, Gimnasia Trampolín Infantil y Juvenil, Gimnasia Rítmica Infantil y Juvenil, Handball, Handball de playa, Hockey, Judo, Lucha, Natación artística Infantil y Juvenil, Natación, Optimist, Pádel, Patín Artístico, Patín Artístico infantil y juvenil, Patín Carrera masculino, Pelota Paleta mixto, Taekwondo, Tenis de Mesa, Tiro con Arco, Voleibol de Playa. Categoría sub 15 Básquet 5×5, Futsal, Karate, Levantamiento Olímpico, Tiro, Tenis y Voleibol. Categoría sub 16 Boxeo, Ciclismo, Ciclismo de montaña, Fútbol 11, Handball, Hockey, Pelota Paleta masculino, Rugby, triatlón y Winsurf Categoría sub 17 Atletismo, Básquet 5×5, Voleibol. Adaptado: Categoría Sub 14 Atletismo, Fútbol 3 y Natación mixto; Categoría Sub 16 Atletismo, Básquet 3×3, Natación mixto. Categoría Sub 18 Atletismo, Badminton, Boccia, Goalball, Powerlifting, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro con Arco y Voleibol sentado.