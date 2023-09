Deportivo Maipú empató y no se pudo acercar a Chacarita líder de la Zona “B”

El equipo patagónico sufrió la expulsión del delantero Leonardo Marinucci a los 47 minutos del primer tiempo, por lo que jugó la segunda etapa con diez jugadores en el campo de juego.

La igualdad mantuvo a Deportivo Maipú en la tercera posición de la Zona, ahora con 59 puntos y a 3 del líder, Chacarita (61), a falta de tres fecha para finalizar el torneo.

En tanto que Deportivo Madryn subió al décimo lugar y se acercó a la zona de Reducido, con 41 unidades.

Programación completa de la Primera Nacional:

Zona A -35ta. Fecha:

-Sábado: Agropecuario 3 (Martín Rivero, Alejandro Melo y Julián Marcioni) – Flandria 0; San Telmo 3 (Erik Bondencer, Rodrigo González y Benjamín Giménez) – Gimnasia, de Mendoza (Matías Nouet y Maximiliano Padilla); Temperley 3 (Facundo Krüger -2- y Adrián Arregui) – Patronato 1 (Nazareno Solís); y San Martín, de Tucumán 1 (Emanuel Dening -de penal-) – Güemes, de Santiago del Estero 1 (Lucas Cano).

-Domingo: Guillermo Brown, de Puerto Madryn 1 (Martín Pino) – San Martín, de San Juan 0; Almagro 1 (Gastón Blanc) – Alvarado, de Mar del Plata 1 (Francisco Ramírez); Nueva Chicago 0 – Deportivo Morón 0; y Estudiantes, de Río Cuarto 1 (Luis Silba) – Defensores de Belgrano 0.

Tuvo jornada libre Defensores Unidos, de Zárate.

Zona B -31ra. Fecha:

-Viernes: Independiente Rivadavia, de Mendoza 2 (Jonás Aguirre y Alex Arce) – Atlético Rafaela 1 (Claudio Bieler).

-Sábado: Chacarita Juniors 2 (Matías Rodríguez y Claudio Pombo) – Quilmes 2 (Gabriel Díaz e Iván Ramírez); y Chaco For Ever 2 ( Nicolás Silva y Matías Romero) – Estudiantes, de Buenos Aires 1 (Martín Garnerone).

-Domingo: Mitre, de Santiago del Estero 3 (Marcos Sánchez y Santiago Rosales -2-) – Brown, de Adrogué 0; Atlanta 1 (Juan Galeano) – Ferro 1 (Nahuel Arena); Tristán Suárez 1 (Gonzalo Bergessio) – Gimnasia, de Jujuy 2 (Diego Nakache y Nicolás Miracco); Racing, de Córdoba 1 (José Méndez) – Deportivo Riestra 0; y Aldosivi 1 (Elías Brítez) – Villa Dálmine 1 (Vicente Barberini).

Posiciones

Zona A: San Martin (T) 54 puntos; Agropecuario y Almirante Brown 54; Temperley y Estudiantes (RC) 52; Dep. Morón 51; San Martin (SJ) 49; Def. de Belgrano 47;9 Nueva Chicago, Gimnasia (M) 46 y Def. Unidos 46; Guemes (SdE) 44; Alvarado 41; All Boys 39; Patronato 38; Brown (PM)* 35; Almagro y San Telmo 34; Flandria 29.

*Se le descontaron 3 puntos a Brown (PM) por incidentes en fecha 24.

Zona B: Chacarita 62 puntos; Ind Rivadavia 61; Dep. Maipú 59;At. Rafaela 52; Quilmes 47; Ferro 44 y Brown (A) 44; Dep Riestra y MITRE (SdE) 43; Deportivo Madryn y Gimnasia (J) 41; Racing (C) 35, Atlanta y Estudiantes (BA) 35; Aldosivi 33 y Chaco For Ever 33; Tristán Suárez 28; Villa Dálmine 20.

El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.

Del segundo al octavo jugarán el Reducido por el segundo ascenso.

El último de cada zona desciende.

Los anteúltimos de cada zona jugarán entre sí para definir el tercer descenso.