Tras compartir un acto con Sergio Massa, Gerardo Morales recibirá a Patricia Bullrich en Jujuy

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, viajará este lunes a Jujuy para inaugurar ocho escuelas rurales secundarias y encabezar un acto político en la ciudad de San Pedro, en el marco de una caravana que viene desarrollando por distintas provincias del país.

Bullrich será recibida por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y otros funcionarios y dirigentes políticos locales, tras lo cual brindará una conferencia de prensa en la Ciudad Cultural de Jujuy a las 10.15, señalaron desde del espacio político.

“En Jujuy apostamos por el futuro, por eso invertimos en educación. Este lunes 25 de septiembre, recibimos a @PatoBullrich para inaugurar ocho escuelas y empezar la construcción de cinco edificios educativos y la refacción integral de otros cuatro establecimientos. Estoy convencido de que @juntoscambioar y el liderazgo de Patricia es lo que necesitamos para conducir los destinos de la República Argentina”, escribió esta noche el gobernador y excandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta en su cuenta de X (ex-Twitter).

En Jujuy apostamos por el futuro, por eso invertimos en educación. Este lunes 25 de septiembre, recibimos a @PatoBullrich para inaugurar ocho escuelas y empezar la construcción de cinco edificios educativos y la refacción integral de otros cuatro establecimientos. Estoy…

Los dichos del gobernador suceden horas después de haber compartido un acto con Sergio Massa, junto a Gustavo Valdés y otros mandatarios oficialistas del Norte del país, en Salta, en donde participaron de la firma de un acuerdo que garantiza que el Estado nacional avalará las inversiones acordadas por las provincias con el sector privado para el desarrollo de proyectos de generación de electricidad en base a fuentes renovables.

“Quiero agradecer este gesto enorme, enorme, invalorable de estos gobernadores del norte que son de distintas fuerzas políticas y que no tuvieron miedo a mostrarle a la Argentina desde acá, desde Güemes, que se puede construir una Argentina de unidad nacional, que se pueden construir acuerdos más allá de las diferencias”, destacó el ministro durante el acto.

Y agregó: “Les pido permiso a los gobernadores que no son de nuestra fuerza política, pero quiero dejar un compromiso. Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno, voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto, porque la Argentina somos todos”.

Patricia Bullrich, en Jujuy

Luego de la conferencia de prensa en la Ciudad Cultural de Jujuy, la candidata tiene previsto a las 11.30 la inauguración de los establecimientos educativos, con transmisión en simultáneo desde la localidad de El Acheral, departamento de San Pedro, donde se habilitará uno de los flamantes edificios.

Finalmente, la exministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri y referente del PRO (Propuesta Republicana), encabezará a las 12.30 un acto partidario en instalaciones del Club Atlético San Pedro de la ciudad homónima, distante 65 kilómetros al este de San Salvador de Jujuy.