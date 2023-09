Gimnasia ganó a Tristán Suárez de visitante y sigue ilusionándose con llegar al Reducido

Gimnasia y Esgrima de Jujuy logró una gran victoria ante Tristán Suárez por la fecha 31 de la Zona B, con el arbitraje de José Carreras. Los goles del elenco jujeño fueron convertidos por Diego Nakache a los 33′ y Miracco a los 49′, ambos en el segundo tiempo. Bergessio había adelantado a los locales a los 11′ de la segunda parte. Con este resultado, el “Lobo” se ilusiona con poder meterse en el Reducido.

El local se puso en ventaja apenas comenzó el segundo tiempo, pero desde el banco hubo respuestas, los cambios permitieron mostrar un ataque diferente y se pudo volver a sumar de a tres. Gimnasia no había dado vuelta un resultado nunca y ayer en Ezeiza pudo lograrlo.

Tristán Suarez se adueñó de la pelota, pero no del partido, Gimnasia con lo poco que generaba lograba inquietar. Sucede que se trataba de dos equipos necesitados y que no podían arriesgar. En Gimnasia Sosa apareció cada vez que se lo convocó, topo pelotas claves y mantuvo el cero en los primeros 45 minutos. Luego en el ataque no pudieron definir Ortigoza y Tevez sino Gimnasia se iba al descanso con la ventaja.

En el complemento, fue el local quien pego y esta vez sí pudo lastimar, una jugada colectiva que Messiniti definió, pegó en el travesaño, pero en el rebote de cabeza Bergessio adelantó al “Lechero”. Después a Gimnasia le costó acomodarse, pero desde el banco encontró respuestas, los ingresos de Nakache, Mateo y Miracco le dieron otro aire y ritmo. El “Lobo” sabía que la derrota lo dejaba sin chances y fue en busca del empate, a los 33´Juarez asistió a Cazula, que la mandó al punto del penal para que Nakache ponga justicia en el resultado. Lejos de conformarse, Gimnasia fue y en el final encontró el premio, una pelota detenida que Miracco se hizo cargo y convirtió un verdadero golazo. Fue victoria del “Lobo”, que se ilusiona con pelear un lugar en el reducido por el segundo ascenso.

Síntesis:

Tristán Suárez: Joaquín Mendive; Tomas Ortega, Leandro Martínez Montagnoli, Iago Iriarte; Pablo Ruíz, Rodrigo Vélez, Maximiliano Oliva, Braian Miranda, Nicolás Messiniti, Maximiliano Brambillo y Gonzalo Bergessio. DT: Carlos Ruiz.

Gimnasia: Alan Sosa, Álvaro Cazula, Hernán Pellerano, Guillermo Cosaro y Emiliano Endrizzi; Hugo Soria, Jorge Juárez, Lucas Chiozza; Iván Ortigoza, Juan Manuel Tevez y Fernando Brandán. DT: Marcelo Vázquez.

Gol en el ST: 11´Bergessio (TS), 33´Nakache (G) y 49´Miracco (G).

Cambios en el ST: Yabale por Pellerano (G), Miracco por Ortigoza (G), Nakache por Chiozza (G), 20´ Mateo por Tevez (G), 22´Perez Serra por Bergessio (TS), 30´ Nuñez por Brambillo (TS), 32´Abet por Brandan (G), 44´ Gorosito por Ruiz (TS), 44´Ayala por Iriarte (TS) y 44´Almada por Miranda (TS).

Árbitro: José Carreras

Estadio: 20 de octubre.