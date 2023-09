Marcelo Vázquez no confirmó el equipo que el “Lobo” dispondrá ante Tristan Suarez el domingo

La euforia de la victoria ante Chacarita es parte del pasado, y el elenco que conduce Marcelo Vázquez está enfocado en otra final, que será el domingo ante Tristán Suarez y para la cual debe prepararse de la mejor manera. Ayer el grupo “Albiceleste” se entrenó en la cancha de Altos Hornos Zapla, donde hará de local la próxima fecha y si bien realizaron minutos de fútbol, fue equipos mezclados donde no confirmó la formación titular. De igual manera, el equipo hizo un gran desempeño por eso no haber algún inconveniente de último momento, o alguna decisión que haga dudar al técnico de Gimnasia, serán los mismos protagonistas que ganaron la fecha pasada, es decir con Alan Sosa en el arco, la línea de cuatro con Álvaro Cazula, Hernán Pellerano, Guillermo Cosaro, Emiliano Endrizzi; un mediocampo ordenado constituido por Jorge Juárez, Hugo Soria, Francisco Maidana,; en tanto que el ataque lo conforman Iván Ortigoza, Fernando Brandán y Juan Manuel Tévez. El “Búfalo” viene de errar un penal y le está costando marcar, pero no es impedimento para que continúe siendo titular, al menos eso confirmó el propio entrenador al término del partido, valorando el desempeño del delantero al momento de marcar la salida del rival.

Gimnasia fue un equipo que mantuvo la concentración, que hizo un trabajo impecable desde lo táctico y eso deberá trasladarlo al domingo, en condición de visitante para traerse los tres puntos. El plantel sabe que se metió en la conversación, pero no tiene margen de error, depende de sus resultados y de otros para continuar con “vida”, no puede errar porque de suceder, terminará las últimas fechas peleando por nada.