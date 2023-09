Independiente Rivadavia recibe a At. Rafaela esta noche con el fin de alcanzar a Chacarita

Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá hoy a Atlético Rafaela con la misión de alcanzar a Chacarita Juniors en la punta de la Zona B del certamen Nacional siempre y cuando logre un triunfo, en un partido válido por la fecha 31.

Apenas restan cuatro fechas y 12 puntos en juego en cada zona para llegar al tramo de las definiciones y los ascensos a la Liga Profesional (LPF) para 2024.

En la próxima fase los dos ganadores de zona jugarán, en un solo partido en campo neutral, el pase a la LPF, mientras que los ubicados entre el segundo y octavos puesto de cada zona irán el Reducido, con el perdedor de la final, por el segundo ascenso.

En el descenso, perderán la categoría los últimos de cada zona (están muy comprometidos en la A Flandria y en la B Villa Dálmine) mientras que los dos anteúltimos jugarán un cotejo cuyo perdedor bajará, siendo actualmente San Telmo y Tristán Suárez los protagonistas de esa instancia.

Independiente Rivadavia hace dos fechas que no gana y no convierte goles, tiene 58 puntos y mañana deberá ganar para llegar a las 61 unidades de Chacarita, al menos hasta que el «Funebrero» reciba a Quilmes el sábado.

Además, otro equipo mendocino, Deportivo Maipú, también suma 58 puntos y recién se enfrentará el lunes próximo a Deportivo Madryn como local. La punta de la Zona B está al «rojo vivo».

Rafaela suma 52 unidades y con un punto de los 12 avanzará al reducido, instancia que en la Zona B ya tiene como clasificados a los tres primeros que luchan por la punta.

En la Zona A la definición del finalista es más emocionante y pareja ya que Almirante Brown es líder con 54, pero con 12 puntos en juego los que tienen más chances de pugnar por la punta son San Martín de Tucumán (53), Agropecuario (51) y Deportivo Morón (50).

La programación completa es la siguiente:

Zona A, 35ta. fecha-Sábado, a las 15.00: Agropecuario-Flandria.A las 15:30, San Telmo-Gimnasia y Esgrima (M). A las 15.35, Temperley-Patronato de Paraná (DirecTV). A las 18.00: San Martín (T)-Güemes de Santiago del Estero.

Domingo, a las 15.30: Brown de Puerto Madryn-San Martín (SJ). A las 15.30: Almagro-Alvarado. A las 15.50, Nueva Chicago-Deportivo Morón (TyC). A las 18.00, Estudiantes (RC)-Defensores de Belgrano (TyC).

Lunes, a las 21.10, All Boys-Almirante Brown (TyC). Libre: Defensores Unidos.

Zona B, 31ra. fecha

Sábado, a las 16.10, Chacarita Juniors-Quilmes (TyC). A las 17.30: Chaco For Ever-Estudiantes. Domingo, a las 11.00: Mitre de Santiago del Estero-Brown de Adrogué. A las 13.50, Atlanta-Ferro ((TyC). A las 15.00, Tristán Suárez-Gimnasia de Jujuy. A las 17.00, Racing (Cba)-Deportivo Riestra. A las 19.00: Aldosivi-Villa Dálmine

Lunes, a las 15.30: Deportivo Maipú de Mendoza-Deportivo Madryn

Posiciones

Zona A: Almirante Brown 54 puntos; San Martín (T) 53; Agropecuario 51; Deportivo Morón 50; Temperley, San Martín (SJ) y Estudiantes (Río Cuarto) 49; Defensores de Belgrano 47; Gimnasia (M) y Defensores Unidos 46; Nueva Chicago 45; Güemes (SE) 43; Alvarado 40; All Boys 39; Patronato 38; Almagro 33; Brown de Puerto Madryn 32*, San Telmo 31 y Flandria 29. *Se le descontaron 3 puntos por incidentes en fecha 24.

Zona B: Chacarita 61 puntos; Deportivo Maipú e Independiente Rivadavia 58; Atlético Rafaela 52; Quilmes 46; Brown de Adrogué 44; Deportivo Riestra y Ferro 43; Deportivo Madryn y Mitre (SE) 40; Gimnasia (J) 38; Estudiantes (BA) 35; Atlanta 34; Racing (C) y Aldosivi 32; Chaco For Ever 30; Tristán Suárez 28 y Villa Dálmine 19.