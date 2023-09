“Got Talent Argentina”: una bailarina de 14 años conmovió al jurado y se llevó un gran consejo de Abel Pintos

En sintonía con sus compañeros, La Joaqui solo tuvo elogios para la concursante. “Me gustó, me emocionó, me pareció espectacular y podrías ser mi hermanita. Me sorprende mucho lo claro que tenés tus sueños a la edad que tenés, me parece hermoso que lo hayas podido hacer desde tan chiquita y que tus papás hayan regado esta plantita. Sos una ternurita”, expuso la intérprete de “Butakera”.

Por último, Abel Pintos le dedicó emotivas palabras a Malena. “Me emocionaste como si fueras mi hija. Así que necesito decírtelo como un papá. Es cierto lo que dice Emir, tu cuerpo sabe lo que tiene que decir, así que es una cuestión de tiempo hasta que nosotros podamos ver cómo te divertís. Porque no es que no te divertís, pero no podemos verlo”, arrancó diciendo.

Y concluyó: “Tratate con mucho amor, sabés. Cuando las cosas no te salgan, tratate con mucho amor. Cuando te digan que no en un casting, tratate con mucho amor. Tratarse con amor es pararse un segundo y decir ‘yo la tengo clarísima’. Porque la tenés clarísima, tenés un talento inconmensurable y todo lo demás es cotillón. Te felicito”.