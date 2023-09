Una exempleada de Aníbal Lotocki relató su calvario y contó que el médico tomaba mate en el quirófano

Tras la muerte de Silvina Luna, comenzaron a conocerse nuevos casos de víctimas de Aníbal Lotocki. Este jueves, una exempleada del médico habló de experiencia y del calvario que vive a raíz de las intervenciones quirúrgicas.

Al aire de DDM (América), emitieron audios de una mujer que se hace llamar la “Srita. A”. Esta persona contó que trabajó en la clínica del médico hace algunos años y que, como empleada, Lotocki le pedía que se operara porque era la imagen de la institución.

Según contó Andrea Taboada, la “Srita. A” tiene mucho temor porque padece dolores y secuelas de las operaciones y no sabe qué producto tiene.

El relato de una exempleada de Aníbal Lotocki

“La verdad es que pasé una noche terrible, estoy con mucho dolor. Yo no tengo datos, no tengo papeles, no tengo nada. Creo que tenía 24 años cuando trabajé con él, yo era su secretaria y él estaba de novio con Pamela (Sosa)”, comenzó diciendo la “Srita A” a modo de contexto.

Sobre su labor en la clínica, detalló: “Yo daba los turnos y después de que la gente entraba sin cola y salía con cola, porque era así literal, yo les tenía que dar las indicaciones”. “Les decía que no podían sentarse por dos días, que tenían que dormir boca abajo y que no se tenían que golpear, etc…”, recordó.

“Yo veía quiénes entraban al quirófano, tomaban mates adentro del quirófano… Yo era la que tenía que esterilizar las cosas en una cajita, lavaba los camisolines en un lavarropas, todo esto en la clínica de (la calle) Córdoba”, añadió.

Luego remarcó que no tiene papeles que puedan sustentar su reclamo: ”No tengo mucha data, papeles ni nada. Tampoco tengo historia clínica porque él venía y me decía ‘vos sos la cara visible de la clínica, así que te voy a hacer esto y lo otro’”.

Tras contar que jamás se hizo un prequirúrgico, repasó las intervenciones que se realizó con el médico: “No me puse glúteos, pero si me puse relleno abajo, me hice una marcación abdominal, me rellené los pómulos, el maxilar y la nariz y me hice dos lipos desde los párpados hasta los tobillos, pero no tengo ningún papel”. ”Ah, y también me saqué los cachetes, las bolas de bichat y en esa misma cirugía, él me achicó la boca sin que yo supiera”, denunció.

La mujer en cuestión remarcó que ella pretende ayudar a otras personas y, por supuesto, conocer qué producto tiene en el cuerpo. “El lunes iba a tener una reunión con quien era el contador de Aníbal para ver si le podía sacar algún dato sobre dónde había comprado el metacrilato, el producto este y demás, pero como el domingo me rompí los meniscos, la tuve que suspender”, explicó.

A modo de cierre, reveló que la última vez que habló con la mujer de Lotocki, Majo Favarón, fue hace un mes. “A mí me seguía atendiendo, me seguía poniendo bótox, pero hace un mes hablé con Majo y me dijo que hacía mes y medio que él no estaba trabajando, pero que estaba derivando a todos sus pacientes a un tal Doctor Fabricio en Villa Pueyrredón… Es toda la información que tengo”.