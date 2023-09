Roberto García Moritán contó la insólita costumbre que Pampita adoptó en la madrugada

Pampita lanzó un nuevo proyecto de decoración y Roberto García Moritán no dudó en demostrar el orgullo que siente por su esposa a través de las redes sociales. “Admiro el espíritu emprendedor de Caro, es una mujer laburante que se sacrifica por una idea y que se compromete”, aseguró en un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

“Este proyecto en particular los venís soñando hace muchos años”, recordó el empresario. Sonriente, Pampita asintió: “Hace casi cuatro años. Bueno, vos me viste todo el día buscando cosas de chicos, en horas de la madrugada cuando me encontrás buscando camas, bibliotecas…”.

Mirándola a los ojos, Roberto le dedicó unas lindas palabras de aliento: “Amo que cumplas todos tus sueños, mi amor”. En la publicación, escribió: “Emprendedora, soñadora y trabajadora. Sos todo esto y mucho más. Feliz de acompañarte en este proyecto, todas esas madrugadas sin dormir valieron la pena. Te amo @pampitaoficial, hoy y siempre”.

Roberto García Moritán contó la costumbre de Pampita por la madrugada

Pampita mostró la increíble decoración que eligió para la habitación de Anita: “Miren lo linda que está”

Hace unos meses, Pampita compartió con sus millones de seguidores cómo quedó la habitación de Anita García Moritán. Después de que la nena cumpliera los dos años, la modelo decidió que era hora de que tuviera una cama nueva y aprovechó para publicar algunos videos mostrando los detalles del cuarto.

“Miren qué linda que está quedando la habitación de Ana”, escribió la conductora acompañando el video en el que fue recorriendo el espacio. Teniendo al color blanco como protagonista, Pampita eligió ponerle piezas y detalles únicos al lugar, como una cama con una cortina mosquitera que le da un aire señorial, y varios juegos en tonos pastel.

Una de las cosas que la modelo destacó de la habitación fue el papel que diseñó especialmente para vestir las paredes. Además de agradecerle a la empresa encargada de su creación, aseguró que estaba muy contenta con el resultado: un vistoso tapiz con ramas y flores en las que vemos distintos insectos.

En el cuarto también incluyó muebles a medida, respetando el estilo nórdico y los colores claros. En el centro podemos ver una mesa diminuta con unas sillas que tienen el respaldo con forma de mariposa. También incluyó una alfombra peluda en blanco, haciendo juego con un asiento del mismo material.

Por supuesto, no faltan los juguetes que usa la nena de dos años. Así, podemos ver una gran variedad de peluches y hasta un caballito mecedor en el que puede divertirse.