Gimnasia iría sin cambios para el encuentro ante el “Funebrero”

Durante el ensayo de ayer en el predio de Papel NOA, el entrenador de Gimnasia, Marcelo Vázquez dispuso minutos de fútbol pensando en el partido con Chacarita donde pudo observarse la misma formación que empató en Santiago del Estero.

Es decir, el técnico mendocino confirmaría en los mismos once, si bien no se pudo ganar, tampoco se hizo un mal partido por ende en caso de no haber un cambio de último momento o una lesión que impida que salgan los mismos protagonistas, el equipo saldría con: Alan Sosa, Álvaro Cazula, Hernán Pellerano, Guillermo Cosaro y Emiliano Endrizzi; Hugo Soria, Francisco Maidana y Jorge Juárez; Iván Ortigoza, Juan Manuel Tevez y Fernando Brandán.

La idea es tener un equipo ordenado en el fondo como está pasando en las últimas fechas, con una defensa que brinda garantías, desde el arquero, pasando por Pellerano que levantó su nivel y Cosaro que mejoró y además le volvió a aplicar su cuota de gol. El mediocampo se conforma con Soria que es de lo mejor en las últimas fechas, combativo e inteligente, Maidana con panorama y dinámica. Arriba, los tres meten presión a los rivales, no lo dejan salir con comodidad y obligan al pelotazo, algo que Vázquez pondera mucho por eso se termina inclinando por estos nombres.

Hoy el grupo volverá a entrenar para ir definiendo los detalles de pelota parada, algo que tomará mucho valor en un encuentro complicado como el que será ante Chacarita y recién mañana se dará a conocer la nómina de convocados. “Hemos crecido mucho en los últimos cuatro partidos, y durante este periodo final tenemos que seguir concentrados e intentar sumar lo máximo posible, es verdad que dependemos de algunos resultados, pero nos debemos meter primero en nuestro trabajo”, sostuvo Iván Ortigoza. “Es un rival difícil, lo sabemos todos y vamos a tomar nuestros recaudos, pero entendemos que, de local, somos un equipo fuerte y ellos lo saben”, destacó el delantero de Gimnasia. “Vamos a salir a ganar, es lo que necesitamos”, cerró el atacante Ortigoza.