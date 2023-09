Alcaldía demuele construcción clandestina

A través de la Dirección de Ordenamiento Territorial, (DOT), la Alcaldía de Tarija, procedió a demoler una construcción clandestina que estaba sobre el área verde y equipamiento en el barrio Los Álamos.

En ese sentido el director de la DOT, Gonzalo del Carpio, indicó que con esta acción la Alcaldía de Tarija recuperó más de 500 metros cuadrados de área verde y equipamiento, en favor de las familias de la zona y del Municipio.

“Sin mayores inconvenientes se logró demoler una construcción que estaba invadiendo terrenos municipales de área verde y equipamiento, entonces en el marco de la ley tras la demolición hicimos la limpieza del lugar y así recuperamos más de 500 metros de terreno, la persona infractora fue denunciada por lo que actuamos según lo establecido, previo a la demolición se notificó a la persona para que no haya mayores inconvenientes”, declaró del Carpio.

La autoridad municipal indicó que en lo que va de la gestión municipal a la cabeza del alcalde, Johnny Torres, se lograron registrar a nombre del Gobierno Municipal de Tarija 160 áreas verdes y de equipamiento.

“Muchas personas se asientan e invaden terrenos de área verde y equipamiento, pensando que se quedarán con el terreno mediante un proceso de usucapión, pero eso no se puede, no se le pueden iniciar un proceso de usucapión al Gobierno Municipal ni a cualquier institución del Estado, pedimos y recomendamos a la gente que no infrinja la ley y respeten las áreas verdes caso contrario nos obligan a actuar de esta manera y todo lo que invierten en una construcción clandestina la pierden”, declaró.

En complemento el presidente del barrio los Álamos, Filor Bamba Segovia, destacó la intervención de las autoridades municipales, ya que la construcción sobre el área verde continuaba avanzando. Sin embargo, tras un proceso enmarcado en la ley se logró recuperar el terreno que forma parte de los aproximadamente 11 mil metros del área verde y equipamiento.

“Contentos porque se pudo evitar un daño en perjuicio de todo el barrio, esperemos que se pueda sentar un precedente con todo esto para que todas aquellas personas que quieran apropiarse de las áreas verdes para beneficio propio no lo hagan, entonces esperamos que la Alcaldía siga actuando de la misma manera porque las áreas verdes deben respetarse”, añadió Bamba.