El gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, entregó subsidios a más de 50 centros de jubilados y pensionados, para poder afrontar los gastos de los festejos del Día de Jubilado y del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores.

Además, anunció un blanqueo para que las instituciones puedan ponerse al día con sus rendiciones de cuentas.

Al respecto, el mandatario dijo que su turno el jefe de Estado provincial «es un gusto poder anunciar una agenda de actividades» recreativas y de festejos. «Los otros días colaboramos con un viaje a Caimancito y dos volvieron de novios, hasta me pidieron que sea el padrino. Siempre nos gusta entregar estos subsidios, porque no me gusta mucho esta idea del voucher», bromeó Morales.

«Espero que no vengan las noches más oscuras para el país, tenemos que estar orgullosos de lo que somos y hemos logrado como país. Esto de los voucher es solo una excusa para privatizar lo mejor que tenemos los argentinos, la salud y la educación pública», argumentó y puntualizó que «por eso tenemos que defender todo lo que hemos conseguido estos años».

Además, anunció un blanqueo para los centros de jubilados, para normalizar cada una de las instituciones. Destacó que esa normalización les ayudará a presentar proyectos que les permita acceder a los subsidios nacionales.

Participaron de la entrega, el diputado nacional Jorge Rizzotti, la senadora nacional Silvia Giacoppo, el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Lisandro Aguiar, e intendentes de distintos municipios.

La presidenta de la Federación de Jubilados, Mabel Vedia, agradeció al mandatario. «Gracias, por ayudarnos, es muy importante este aporte que nos hace, nunca un gobernador nos ayudó tanto, nunca nadie se interesó por nosotros» señaló.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Alejandra Martínez, enfatizó que «es muy importante esta instancia de las celebraciones, forma parte de los derechos de las personas mayores, acá hay más de 50 centro de jubilados» y añadió que «en este mes es importante trabajar en el trato digno a las personas adultas mayores».

«Junto al municipio estamos promoviendo los centros de día, donde los adultos mayores aprenden, socializan y se recrean», apuntó.