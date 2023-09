Otro robo de celulares en Perico: motochorros atacan a plena luz del día

Ya se conocieron casos en Monterrico y Perico, los cuales causaron preocupación en los vecinos.

Piden mayor presencia policial para hacer frente a la delincuencia.

La ola de robo de celulares quedó expuesta luego de los recientes allanamientos en Capital y Tilcara donde se logró recuperar 700 aparatos tecnológicos.

Se viene alertando sobre esta problemática hace semanas haciendo especial hincapié en lo que ocurre en la zona de Valles. Primero, desde el Centro de Monitoreo de Monterrico alertaron sobre un notable incremento de estos ilícitos y luego se conocieron casos en Perico. Justamente en dicha ciudad tabacalera, otro episodio dejó en claro la falta de presencia policial ya que la sustracción de un celular se dio a plena luz del día.

Una joven iba caminando y hablando por teléfono por calle Bustamante, esquina Urquiza justo frente a la Escuela de Comercio. En ese momento, dos motochorros que al parecer la venían siguiendo, pasaron por su lado y le sacaron el dispositivo de sus manos para darse a la fuga. Ocurrió a las 16:00 de la última jornada.

La damnificada, María Carrazana, expuso lo sucedido preocupada por la delincuencia en su localidad: “Estaba tranquilamente recibiendo una llamada y no me percaté de estas personas, dos chorros en moto que se acercaron rápidamente, me sacaron el celu de la mano y se fueron. No me dieron tiempo a nada, pegué un grito pero ya se habían fugado”. “Yo estaba sola, cuando grité la gente que estaba cerca intentó ayudarme pero no pudieron alcanzarlos”, relató. No se puede andar seguro por las calles, hay que estar mirando para todos lados por si te persiguen. Está muy feo. La ciudadana periqueña contó además que a un par de amigos también le había pasado este tipo de hechos de robo.