300 deportistas disputaron las finales provinciales

La ministra de Desarrollo Humano Alejandra Martínez, el intendente de La Mendieta Ricardo Farfán acompañaron la intensa y emotiva jornada con 300 deportistas de distintas regiones, en las finales provinciales de los Juegos Evita en fútbol sub 14 y sub 16 masculino y femenino, sub 14 mixto y Newcom en categoría personas mayores. Ajedrez, Orientación se disputaron en San Salvador de Jujuy.

Previamente al inicio de las competencias jóvenes representantes de las distintas regiones de la provincia disfrutaron de un almuerzo, confraternizando e intercambiando experiencias.

El conjunto de fútbol 11 sub 14 femenino de La Esperanza se consagró campeón en cancha San Martín, en Sub 16 en cancha El Sauzal Altos Hornos Zapla. En Predio Añatuya el equipo masculino Sub 14 de San Pedro resultó en el primer lugar y en sub 16 lo hizo Perico en instalaciones de Club Río Grande La Mendieta, en tanto que en fútbol 7 Sub 14 mixto en Predio Añatuya el primer puesto lo obtuvo Perico.

Club Río Grande La Mendieta también fue escenario de los partidos de Newcom para Personas Mayores consagrándose campeón El Carmen, cabe destacar que esta instancia correspondió a la final provincial de la “Copa, Jujuy Energía Viva” en su segunda edición, clasificándose además para la final nacional Juegos Nacionales Evita en el mes de septiembre.

En categoría personas mayores se desarrollaron en la capital jujeña Ajedrez clasificándose a la final nacional Fernando Baéz y Mónica Blanco (S.S. de Jujuy), Sergio Carrizo (San Pedro), Hugo Blanzari y Mario Saldaño (Libertador General San Martín). Participaron deportistas de Tilcara, San Pedro, Puesto del Marqués y La Mendieta

Y Orientación en Parque San Martín Ana Durán y Néstor Gallardo (S. S. de Jujuy), Lidia Zalazar (El Carmen) y Armando Bautista (Puesto del Marques)

Participaron de La Quiaca, Laguna de Pozuelos, El Carmen, Humahuaca y San Salvador de Jujuy.