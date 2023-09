La picante respuesta de Jesica Cirio al ser consultada por una posible reconciliación con Martín Insaurralde

Jesica Cirio volvió a hablar de Martín Insaurralde a dos meses de haber anunciado la separación. Fue consultada por el político durante una nota con LAM (América) y fue contundente cuando le preguntaron si había chance de una reconciliación. “No, no. No hay posibilidad. No, No”, disparó sin vueltas.

La modelo también explicó que mantienen un diálogo fluido por el bienestar y la crianza de Chloé, la hija que tienen en común, y reconoció que se está acostumbrando a esta nueva vida, donde debe despegarse de la nena por el régimen de visitas.

Por último, sostuvo que el tiempo curará cualquier herida que haya quedado tras diez años de matrimonio. “Uno va aceptando distintos cambios, distintos momentos de la vida de cada uno. No juzgo que uno conoce a la gente cuando se separa o no se separa. Son momentos diferentes que uno va pasando y todo se va transformando”, cerró.

El mensaje con el que Jesica Cirio comunicó su separación de Martín Insaurralde

A mediados de junio, Jesica Cirio rompió el silencio y se animó a confesar que estaba separada de Martín Insaurralde, como se rumoreaba desde hace meses. “La realidad es que sí, estoy separada. No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia”, se le escuchó decir en un video.

Acto seguido, agregó: “Después de 10 años de relación maravillosos decidimos tomar caminos diferentes, decisiones diferentes en la vida, y eso no tiene nada que ver con dejarnos de querer o de amar como familia. Martín es un excelente padre, fuimos superfelices en estos 10 años de relación, pero como muchas relaciones, llegó a su final. Es parte de la vida”.

Por último, negó que las indirectas que lanzaba en Instagram estuvieran dedicadas a él: “Respecto a los mensajes, nada tienen que ver con la relación. Son momentos y estados de la vida que uno va pasando y pasa que a veces en las redes uno comunica absolutamente todo lo bueno y lo malo. Hoy para nosotros lo más importante es el crecimiento y el desarrollo de Chloe. Para ella, lógicamente, y como para cualquier nena de 5 años, es difícil la separación de sus papás, pero sé que la vamos a sacar adelante a toda la familia con mucho amor, respeto y acompañándonos en este proceso”.