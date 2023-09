Femicidio en El Piquete: dictaron la prisión preventiva para la ex pareja y único acusado

En horas de la mañana de este miércoles, la Fiscalía a cargo de la investigación por el trágico femicidio de Débora Cano, ocurrido en la localidad de El Piquete, brindó una conferencia donde explicó la situación actual del único detenido indicado como el autor del crimen.

El Fiscal Augusto Baiud indicó: “En la jornada del martes, se ha realizado la audiencia donde el imputado ha conocido el hecho que se le atribuye, la calificación legal por los hechos que este miembro acusador entiende que ha cometido y hay una sospecha razonables al respecto”.

Por este motivo la Jueza de Violencia de Género dispuso la prisión preventiva de Mariano por el plazo de 6 meses mientras continúa la investigación.

Durante la conferencia Baiud detalló: “En este hecho no había cuestiones previas entre las partes que diera cuenta que podría suscitarse un hecho de esta naturaleza. No existen denuncias previas, el acuso no tiene ningún tipo de antecedentes, pero como bien lo sabemos este tipo de hechos en algunas ocasiones no nos dan indicios, ni la propia víctima tiene indicios de que puede llegar a suceder un hecho de esta naturaleza”.

Mientras que por otro lado se esclareció que Débora convivía con su victimario, pero sí tenían una niña en común de un 1 y medio aproximadamente. “La víctima no había percibido que podía llegar a este desenlace”, recalcó el Fiscal.

Luego agregó: “Es materia de investigación como llega la víctima y el victimario al lugar del hecho, no está totalmente esclarecido, pero sí lo que puedo aclarar, lo que entiende este órgano acusador, es que la modalidad con la que se ha cometido el hecho, la víctima no presentó ningún tipo de defensa y por eso es que se le imputa la alevosía a M.E. Mariano casualmente porque la víctima no ha presentado ningún tipo de actividad defensiva”.

Baiud también indicó que no tienen conocimiento que el acusado haya prestado algún tipo de declaración ya que la oportunidad para realizar cualquier tipo de confesión es la audiencia.

Cabe destacar que tras la realización de la autopsia del cuerpo de Débora Cano, se pudo establecer que aproximadamente falleció el día 26 de agosto a horas 00.30 a causa de un shock hipovolémico por las heridas que presentaba.

Además confirmó que la escena del crimen fue el mismo lugar donde hallaron el cuerpo ya que “no hay indicios, evidencias que demuestren otra cosa a esta altura de la investigación”.

Finalmente el Magistrado especificó que la causa está caratulada como ‘homicidio agravado por el vínculo, alevosía, violencia de género y aborto’.

A su turno, el Fiscal José Blanco explicó que en un primer momento se llevó a cabo la detención de cuatro sujetos, como línea investigativa ya que había una amplia posibilidad de implicados. Además indicó “tampoco se descartaba la hipótesis de que podría haber sido agredida por una mujer”.