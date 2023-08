Banfield aplastó 3-0 a un flojo Rosario Central y tomó aire

Banfield no dejó dudas y se recuperó. Superó claramente a Rosario Central y así también se reflejó en el 3-0 que se vivió en el Florencio Sola. Con goles de Sebastián Sosa Sánchez, Juan Pablo Álvarez y Jesús Soraire se alejó un poco en la pelea por no descender. Por su parte, el Canalla todavía no convirtió en la Copa de la Liga y se complica en su lucha por entrar a alguna copa internacional.

En el Florencio Sola se dio una victoria para que Banfield vuelva a confiar. El equipo de Julio Falcioni reaccionó a la caída ante Huracán y no sólo que ganó, sino que también aplastó en rendimiento y en resultado a un mezquino Rosario Central.

Una gran actuación colectiva desde el primer minuto fue haciendo que el Taladro se llevara puesto a su rival hasta ponerse rápidamente en ventaja. Centro con la buena pegada de Brahian Alemán y cabezazo de Sebastián Sosa Sánchez: conexión uruguaya ante la línea de cinco que planteó el Canalla que no marcó y tampoco hizo diferencia por las bandas.

Con apenas llegar al área, el equipo de Miguel Ángel Russo lo pudo haber empatado de penal. El VAR vio una falta de Maciel a Bianchi y Espinoza lo cobró tras revisarlo en la pantalla. Ahí, Facundo Cambeses se hizo gigante atajando el tirito de Carlos Quintana, demasiado suave. Para la segunda mitad Russo cambió el esquema y tuvo más la pelota, pero casi sin pesar en el partido (extrañando a Alejo Veliz).

Banfield siguió respetando su orden, dominando el juego y así lo liquidó. Fue por una gran y jugada personal de Juan Pablo Álvarez con una definición con el revés del pie que pudo gritar el 3-0. Y, para que no quedaran dudas, el ingresado Jesús Soraire clavó un bombazo a un buen desborde del firme Emanuel Insúa.

Central es una lágrima como visitante en el 2023

Un resultado que aleja a Central de la ilusión de las copas internacionales pero que lo pone con las dudas de siempre cada vez que juega como visitante: ganó uno de 15 partidos en todo el 2023 en esa condición. Una estadística que toma aún más fuerza viendo cómo salió a disputar el partido en el Sur.

En el Sur recuperaron la sonrisa con este 3-0, el mejor resultado del año, pero también porque volvieron a ampliar la diferencia a cinco puntos con respecto al último que está descendiendo hasta el momento por la tabla anual como es Huracán. Una noche volvió a ser un Taladro.

Lo que se les viene en la Copa de la Liga

Por la Zona A de la Copa de la Liga, para Banfield lo próximo será visitar a Instituto el domingo 3/9 y luego recibir a Argentinos. Por su parte, Rosario Central será local ante Talleres el domingo 3/9 y luego buscará cortar su mala racha afuera cuando visite a Colón en Santa Fe.