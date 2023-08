Gimnasia volvió a fallar de visitante y cayó ante Independiente Rivadavia

En una nueva jornada de la zona B, Gimnasia sufrió una nueva derrota en condición de visitante, esta vez ante Independiente Rivadavia. El equipo “Albiceleste” no logró encontrar su rumbo fuera de su territorio y continúa sumido en una racha de resultados. No le encuentra la vuelta, cuando sale de la “Tacita de Plata”, no pudo ser con Franco al mando del equipo, tampoco Mario Gómez y ahora bajo la conducción de Marcelo Vázquez la historia se vuelve a repetir.

14 son las fechas que disputó Gimnasia en condición de visitante en tan solo en dos ocasiones pudo ganar, la primera ante Estudiantes de Buenos Aires y luego ante Atlanta, con Mario Gómez sentado en el banco, luego empató con Chaco For Ever sin poder convertir y el resto perdió todo lo que disputó. Los números explican quizás la mala campaña que está teniendo el “Lobo” en este torneo, lejos de las primeras posiciones de la zona B y con chances escasas para poder soñar con un reducido final por el segundo ascenso.

Es algo que deberá mejorar en estas fechas finales que le quedan al elenco jujeño, la próxima fuera de casa será ante Mitre de Santiago del Estero, luego uno que lucha por permanecer como Tristán Suárez y cerrará su participación en condición de visitante en Córdoba, ante Racing de Nueva Italia.