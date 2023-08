Gimnasia viajó ayer a Mendoza para el choque ante la “Lepra”

Desde hace rato que la Zona B de la Primera Nacional se ha circunscripto a una exclusiva y cambiante lucha palmo a palmo entre tres equipos: Uno de ellos, es Independiente al cual Gimnasia estará visitando mañana por la tarde y para eso el elenco jujeño se prepara para intentar complicarlo, tal como lo hizo ante Maipú.

Los convocados “Albiceleste” viajaron ayer por la tarde con destino a Mendoza y hoy se moverán para terminar de definir la formación que presentará ante la “Lepra”. En principio y por lo que ensayó el técnico Marcelo Vázquez antes de emprender el viaje vía terrestre, puso en el arco a Alan Sosa; la defensa compuesta por Sebastián Hernández, Hernán Pellerano, Guillermo Cosaro y Emiliano Endrizzi; en la zona de volantes aparecen Esteban González, Hugo Soria, Jorge Juárez y Lucas Chiozza; en tanto que el ataque seguirá compuesto por Iván Ortigoza y Juan Manuel Tevez.

Es decir, en comparación al último partido donde pudo imponerse por la mínima diferencia, ingresarán Sebastián Hernández y Esteban González por Álvaro Cazula y Francisco Maidana, ambos llegaron a la quinta amarilla por eso no están disponibles.

Por otro lado, Axel Abet no pudo recuperarse y quedó nuevamente al margen de la delegación por una molestia muscular. El volante intentó, pero desde el cuerpo técnico “Albiceleste” decidieron no arriesgar y tenerlo al 100% para el choque por la fecha 28 en Jujuy frente a Chaco For Ever, partido que fue programado para el domingo 3 de septiembre a las 16 horas en el estadio “23 de Agosto”.