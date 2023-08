Se disputarán hoy las finales de la Copa 790

Se disputó la fase de grupos durante las jornadas del sábado y domingo del certamen de Fútbol Infantil que hace disputar la Escuela de Fútbol 790, ya con los clasificados, en la jornada de hoy se disputarán las instancias de semifinales y finales en el estadio Libero Bravo del Barrio Mariano Moreno.

En la cancha auxiliar se definirá la categoría 2011; Deportivo Éxodo vs Cantera a las 9hs y Gorriti vs Juvenil Manantiales. En el mismo escenario las semifinales de la categoría 2010: 11.50hs Esc 790 vs Zapla Blanco y 12.30hs Dep Yamil vs Club Tiro.

En media cancha oficial se definen los finalistas de la categoría 2013 con los siguientes partidos: a las 9hs Gorriti vs Zapla y 9.50hs Turkito Abraham vs Cuyaya. Luego el turno de la 2012 con Cuyaya vs Dep Éxodo a las 11.50 y Norte FC vs La Cantera a las 12.30.

En cuarto de cancha N°3 juegan semifinales de la 2014: a las 9hs Atlas vs La Cantera y 9.50 Leones vs Cuyaya. En categoría 2015 a las 11.50hs Parque San Martín vs La Cantera y Gambeta vs FC 790.

Cuarto de cancha N°4 definición Cat. 2016. A las 9hs Zapla Blanco vs La Cantera y 9.50hs Dep. Éxodo vs Gorriti. Cat.2017: a las 11.50hs Gorriti vs Gambeta y 12.30hs Atlas vs Zapla Negro.

Por último, en cuarto de cancha N°5 se definen los finalistas en la categoría 2018: a las 9hs La Cantera vs Gambeta y 9.50hs Escuela Fernando Carlos vs Gorriti.