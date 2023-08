Catamarca: Comercios expectantes por la suba del dólar

El efecto de la devaluación en Catamarca obligó a los comerciantes a subir sus precios entre un 20 y un 30% de acuerdo al rubro. Algunos comercios, los que venden tecnologías o productos importados, decidieron cerrar sus puertas el lunes y martes ante la falta de precio de referencia. Desde la Unión Comercial, explicaron que por el momento los comerciantes continúan “expectantes”.

Sebastián Luna, presidente de la Unión de Comercio de Catamarca, explicó los efectos de la devaluación del lunes en el comercio de la provincia. “Indudablemente afectó la devaluación del lunes del 22% real y se trasladó a los precios en el momento ya que inmediatamente llegaron las listas de proveedores nacionales con un 20 y 30% de incremento en general”.

“Catamarca trabaja con proveedores nacionales y también locales, pero la suba fue general en todas las categorías”, resaltó Luna. En tanto, señaló que “hubo comercios, como corralones, o empresas que se dedican a la venta de tecnología que cerraron sus puertas lunes y martes por la falta de precios de referencia porque son productos donde tiene injerencia el tema dólar”.

En tanto reconoció que algunos comerciantes “tocaron” los precios un poco más del 30% “por si llegara a haber diferencias grandes en estos días. El dólar blue no hizo subir los precios, sólo la devaluación. Tampoco tuvo que ver quién fue el candidato que ganó, la devaluación es algo que sabíamos que se tenía que hacer, solamente que esto sucede cuando no gana el oficialismo, siempre hay especulaciones”, contó.

En cuanto a lo que pasará en los próximos días, aseguró que los comerciantes se mantienen “expectantes. Veremos esta semana cómo se desarrolla la economía”, dijo. “Creemos que a medida que se tranquilice el mercado se va a seguir operando normal. No prevemos una suba tan estrepitosa. Para mí ya se acomodó. Todo lo demás que suba no se va a trasladar a precios. La suba del combustible por ahí si se traslada, en caso de que suba YPF, pero no creo que sea mucho lo que vaya a afectar”, explicó.

“No hay un panorama donde podamos predecir que algo vaya a pasar. Lo que sí sabemos es que vamos a tratar de mantener los planes de descuentos, es importante mantenerlos mientras se pueda”, dijo refiriéndose principalmente al sistema de descuentos denominado “Días de ensueños”, que es un plan ideado por la Unión Comercial y que se realiza entre ellos, el Gobierno de la provincia y el Banco Nación.