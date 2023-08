«Nos sorprendió la renuncia de Israel Damonte», sostuvo ‘Licha’ López sobre el exDT de Sarmiento

«Nos sorprendió un poco la decisión de Israel (Damonte). La llegada de un cuerpo técnico nuevo lleva trabajo pero trataremos de que la idea se vea reflejada desde la primera fecha», dijo el atacante en una extensa entrevista brindada al sitio «Línea de Juego» de Junín.

«La llegada de ‘Isra’ se dio en un contexto complicado, sumamos muchos puntos con él, más allá de los gustos de cada uno. Estoy agradecido con él. Nos dijo que estaba falto de energía», agregó.

López, asentado en la ciudad del oeste bonaerense desde finales de 2021 por un problema personal vinculado con su madre, adelantó que esperará a ver si continuará en la actividad «después de fin de año» y aguardará si Sarmiento le ofrece una «renovación de contrato».

«Tomé la decisión de continuar un año más en Sarmiento y fue la mejor determinación. Estoy cómodo y contento en el club y en la ciudad», había expresado sobre la determinación en septiembre de 2022.

Por otro lado, en relación al ciclo iniciado hace dos semanas con Lavallén, dijo que «los más grandes tenemos que hablar en estos momentos y convencer a los más chicos de que se comprometan con la idea y el trabajo. Sabemos que en 12 días jugamos contra Tigre».

«Me encontré con un club ordenado y con una situación deportiva compleja. Me siento muy bien en Sarmiento. Trato de aportar adentro y afuera de la cancha, sobre todo si me preguntan. Me gusta ayudar más adentro de la cancha», afirmó.

En horas de la tarde, Sarmiento sumó al defensor Franco Paredes, a préstamo desde River Plate por 18 meses, luego de un paso breve por Racing de Montevideo.

El futbolista puede desempeñarse como central y lateral derecho, como lo hizo en Defensa y Justicia.

De cara al mercado, traerá en los próximos días al delantero Facundo Ferreyra, libre de Argentinos Juniors. Ambos jugadores tuvieron problemas físicos en el último tiempo y buscarán sumar minutos en el «Verde».

Sarmiento jugará hoy contra Rosario Central un partido amistoso y, luego, apuntará al inicio de la Copa de la Liga, contra Tigre como local por la Zona B, en un cotejo clave para sumar puntos de cara al objetivo de salvar la categoría.